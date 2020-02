Onjuist bericht gaat rond over coronavirus in Overvecht

Nieuwsplatform NOS en de politie in Utrecht waarschuwen voor een onjuist bericht dat rondgaat op sociale media. In het bericht staat dat Overvecht voor een gedeelte wordt afgesloten omdat meerdere mensen besmet zijn geraakt met corona.

De berichten over corona volgen elkaar snel op via verschillende nieuwsmedia. Op sociale media worden artikelen veelvuldig gedeeld maar er gaan ook onjuiste berichten rond.

Zo wordt er in app-groepen en sociale media een nep-screenshot gedeeld van het liveblog van de NOS. Daar staat in dat er meerdere besmettingen van het coronavirus in Overvecht zijn. Dit is een nep-bericht dat door iemand is gemaakt om te misleiden. Tot op heden zijn er geen patiënten met het coronavirus in Nederland geregistreerd.