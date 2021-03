Onrustig in de Monseigneur van de Weteringstraat; politie neemt pan en lepel in beslag en arresteert bewoner

Het is de afgelopen dagen onrustig in de Monseigneur van de Weteringstraat. Bewoner Jorge slaat elke avond om 21.00 uur vanuit zijn zolderraam met een lepel op een pan als protest tegen de avondklok. Sommige buren steunen hem, maar er zijn ook klachten over geluidsoverlast. Daarom stond de politie zondag met een stormram voor zijn deur. De politie heeft toen een pan en lepel van Jorge in beslag genomen. Omdat hij na de inbeslagname op maandag en dinsdag doorging met zijn protest werd hij gisteravond gearresteerd en meegenomen. Hoe heeft dit zo kunnen lopen?

Kling-kling-kling. Ook op maandag, de dag nadat de politie zijn pan en lepel in beslag nam, staat Jorge weer met zijn keukengerei op de zolder van zijn huis in de Utrechtse buurt Buiten Wittevrouwen. Een nieuwe pan en lepel weliswaar, want de vorige exemplaren liggen op het politiebureau.

Jorge is geboren in Chili en groeide daar op tijdens de dictatuur van Pinochet. Eén ding weet hij nog goed: het pannetjesprotest. In Chili werd dit ‘Cacerolazo’ genoemd en was het een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid als protest tegen de daar geldende avondklok.

Protest

Toen in Nederland de avondklok werd ingevoerd, besloot Jorge dat hij zijn stem moest laten horen. “Ik vind de avondklok geen goede maatregel. Waarom zouden we niet gewoon in de avond nog in vrijheid een rondje mogen lopen? Dat is juist gezond.”

Hij besloot uit protest elke avond met een lepel op een pan te slaan. Dertien minuten lang. Eerst deed hij dit voor zijn huis, maar de politie waarschuwde hem dat hij de avondklokregels overtrad. Hij besloot het protest voort te zetten vanaf zijn zolder.

Jorge is niet de enige in Utrecht die om 21.00 uur geluid maakt. In verschillende wijken van de stad klinken met de ingang van de avondklok tal van vuvuzelas. Het gaat dan om studenten, die het vooral voor de lol doen. Maar voor Jorge is het een serieuze zaak. Om zijn buren uitleg te geven over zijn actie, heeft hij in de wijk brieven rondgebracht waarin hij uitlegt waarom hij dit protest voert. Ook biedt hij daarin zijn excuses aan voor eventuele overlast.

Geluidsklachten

Meerdere buren vinden het prima dat Jorge op deze manier protesteert. Maar er komen ook klachten binnen over het geluid. Er zijn dus buren die er overlast van ervaren. De politie ziet zich daarom genoodzaakt om op te treden. Agenten kwamen de afgelopen weken twee keer eerder langs. Jorge kreeg steeds een boete voor geluidsoverlast. Zondag stonden ze met een stormram voor zijn deur.

Jorge vertelt: “Toen ik klaar was met mijn pannetjesprotest liep ik naar beneden en zag ik de politie voor de deur. Ik had geen behoefte om open te doen en wilde ze best mijn identiteitskaart door het raam aangeven. Ze hadden echter een stormram gepakt en lieten weten dat ze toch echt naar binnen moesten komen.” Na het tonen van het huiszoekingsbevel deed hij toch maar de deur open. “En toen zijn dus mijn pan en lepel in beslag genomen en kreeg ik weer een boete.”

De avond na de inbeslagname staan meerdere buren voor het huis van Jorge om nog even na te praten. Ze praten over agenten in burgerkleding en geüniformeerde politie die op zondagavond het huis van hun buurman in de gaten hielden. Een van de aanwezigen is de Utrechtse advocaat Lokollo. Hij heeft besloten om Jorge te gaan helpen de boetes aan te vechten. Hij vindt het schandalig hoe de politie optreedt tegen zijn buurman, die volgens hem gebruikmaakt van zijn recht op vrije meningsuiting. Andere buren willen vooral dat de spanning uit de straat verdwijnt.

Politiek

Jorge snapt zelf ook dat het geluid dat hij maakt vervelend kan zijn. “Maar dat is nog geen reden om zo in te grijpen. Daarnaast is het ook een politiek onderwerp. We kunnen van mening verschillen, maar ik mag wel mijn stem laten horen.”

De politie laat weten dat de wijkagent meerdere keren langs is geweest om in gesprek te gaan. “Helaas zonder resultaat. Na de waarschuwingen is er een aantal bekeuringen uitgedeeld, maar de overlast gaat onverminderd door. Ook afgelopen zondag. Na weer een aantal klachten werd in overleg met een officier besloten om het keukengerei in beslag te nemen.”

Daarbij benadrukt de politie dat zij dit, ondanks Jorge’s intenties, niet ziet als een demonstratie maar puur als iemand die geluidsoverlast veroorzaakt. “Voor een aantal buurtbewoners is dit erg vervelend en we hopen tot een structurele oplossing te komen.”

Arrestatie

Jorge besloot echter om door te gaan met zijn protest. Op maandagavond en dinsdagavond sloeg hij weer dertien minuten met een lepel op een pan. Dinsdagavond stond de politie opnieuw voor zijn deur. Deze keer werd niet zijn keukengerei meegenomen maar hijzelf. Enkele omwonenden zagen het gebeuren en begonnen als protest ook op potten en pannen te slaan. Jorge ging mee naar het politiebureau voor verhoor. De officier van justitie heeft aan hem laten weten dat hij nadenkt over een gedragsaanwijzing. Dit is een middel dat ingezet kan worden om overlast te stoppen, anders staan er sancties tegenover.

Jorge laat weten dat hij nu moet besluiten of hij nog verder wil met zijn protest: “Daar ga ik vanmiddag over nadenken. En ik ga in overleg met mijn buren, misschien kunnen zij mij verder helpen.”