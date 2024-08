Ook komende winter worden er weer duizenden boompjes uitgedeeld in Utrecht

Net zoals in het begin van dit jaar, worden ook komende winter weer duizenden zaailingen gratis uitgedeeld in Utrecht. Dit keer wordt dat op drie plekken in de stad gedaan. Voordat het echter zover is, is initiatiefnemer Meer Bomen Nu op zoek naar twaalf jongeren die kunnen helpen om het proces in goede banen te leiden.

Elke boom maakt ieder jaar zaailingen. Denk bijvoorbeeld aan het eikeltje dat uitgroeit tot een nieuwe eik. De meeste zaailingen in Nederland worden echter niet oud omdat ze opkomen op een plek waar ze niet groot kunnen of mogen worden. Zo schrijft Meer Bomen Nu dat bij het beheer van natuurplekken duizenden zaailingen jaarlijks worden weggehaald.

De non-profitorganisatie wil dat ieder boompje dat ontkiemt ook tot wasdom komt. “Daarom oogst Meer Bomen Nu in overleg met de boswachters en beheerders deze zaailingen om ze vervolgens gratis uit te delen aan iedereen die ruimte heeft om ze groot te laten groeien.”

Hubs

In maart van dit jaar werden ongeveer 6.500 zaailingen uitgedeeld bij Stadsboerderij Eilandsteede in Park Transwijk. “Er vormden zich letterlijk rijen voor het uitdeelpunt waar Utrechters gratis boompjes voor hun tuin, erf, of schoolplein konden ophalen.” Ook komende winter worden weer boompjes uitgedeeld. Het is de ambitie om dit naast Eilandsteede ook bij Stadsboerderij Griftsteede en Steeds Hooge Woerd te doen. “Zodat vanuit elke hoek van de stad gratis zaailingen uitgedeeld kunnen worden.”

Deze nieuwe ‘hubs’ moeten worden opgezet door een team dat bestaat uit jongeren. Deze jongeren krijgen onder meer een opleiding waarin zij van alles leren over bomen. Ook gaan zij zelf de natuur in om op zoek te gaan naar zaailingen. “Dit alles met als doel om komend seizoen nóg meer boompjes uit te delen aan inwoners van de stad.”

Lees hier meer over het Groene Traineeship voor jongeren.