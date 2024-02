Duizenden (fruit)boompjes binnenkort gratis af te halen in Utrecht Foto: Stefan Forsten

Een beukje, berkje, appel- of krentenboompje of toch liever een wilgje? Het zijn slechts een paar van de soorten jonge boompjes die zaterdag 2 maart gratis zijn af te halen tijdens een speciale uitdeeldag bij Stadsboerderij Eilandsteede in Park Transwijk. Die zogenoemde zaailingen werden de afgelopen maanden door vrijwilligers geoogst.