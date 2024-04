Ook rechter concludeert dat locaties in Utrecht kinderopvang waren zonder de juiste papieren

De twee locaties in Utrecht die eerder door de gemeente waren gesloten omdat het ging om ongeregistreerde kinderopvang, mogen van de rechtbank niet weer open. De rechter meent dat de gemeente juist heeft gehandeld.

In maart deed de Inspectie Kinderopvang onderzoek bij twee locaties in Utrecht, een in Overvecht en een in Leidsche Rijn. Op de twee plekken werden meerdere kinderen en medewerkers aangetroffen. Al snel werd de conclusie getrokken dat het hier ging om kinderopvanglocaties die niet geregistreerd waren. De twee plekken moesten daarom direct dicht.

De organisatie gaf aan slechts islamitische cursussen en workshops aan te bieden, om zo ‘bruggen bouwen tussen de eigen islamitische normen en waarden en de Nederlandse samenleving’, zo is te lezen in het rechtbankverslag. De inspectierapporten zouden onzorgvuldig tot stand zijn gekomen. Er zou dan ook geen sprake zijn van kinderopvanglocaties. Daarom stapte de organisatie naar de rechtbank om de sluiting ongedaan te maken.

De rechter ging daar echter niet in mee, ook al had de organisatie niet de intentie om een kinderopvang te zijn, volgens de wet zijn de locaties dat wel. “De feiten en omstandigheden van het geval zijn doorslaggevend om iets als kinderopvang in de zin van de Wet op de kinderopvang te kwalificeren.” Voor het openen van een kinderopvanglocatie is toestemming nodig.