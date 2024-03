Twee ongeregistreerde kinderopvangcentra in Utrechtper direct gesloten

Twee ongeregistreerde kinderopvangcentra in Utrecht zijn per direct gesloten. Het gaat om een voorschoolse opvang in Overvecht en een buitenschoolse opvang in Hoge Weide. De gemeente gaat nu onderzoeken of er meer van dit soort plekken zijn in de stad.

Het college van B&W schrijft in brief aan de raad dat de gemeente een melding heeft ontvangen over een niet geregistreerde kinderopvang in Overvecht. Na die melding is door de Inspectie Kinderopvang een onderzoek gestart en afgelopen week hebben toezichthouders een bezoek gebracht een deze ‘Particuliere Voorschool’.

Zij troffen zes kinderen van 2 tot 4 jaar aan. De opvang stond niet in het Landelijk Register Kinderopvang. “De mede-eigenaar is op de dag van het locatiebezoek medegedeeld dat de opvang moet worden gestopt. Als gevolg hiervan is de voorschool gesloten. De ouders zijn door de mede-eigenaar geïnformeerd”, schrijft het college.

Buurtcentrum

Op dezelfde dag werd een bezoek gebracht aan een kinderopvang in Hoge Weide. Dit was in een buurtcentrum van de gemeente, waar particulieren ruimtes kunnen huren. Op deze plek waren twintig kinderen. De jongste was 5 en de oudste was 10 jaar. Ook deze opvang was niet geregistreerd en moest daarom sluiten.

Het college schrijft dat het sluiten van de kinderopvangcentra ingrijpend is voor de ouders, kinderen en medewerkers. “Tegelijkertijd is het niet verantwoord om de opvang zonder registratie toe te staan. Wij hechten er grote waarde aan dat alle kinderopvangorganisaties binnen onze gemeentegrenzen voldoen aan de kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang stelt.”

Voorwaarden

De vraag naar kinderopvang in Utrecht is groot. Mede daarom wordt de gesloten organisatie gewezen op de voorwaarden waaronder een vergunning kan worden aangevraagd, om een geregistreerde kinderopvang te starten.

Tot slot zegt het college te onderzoeken waarom deze zaken nu pas aan het licht zijn gekomen. Er is door de gemeente namelijk al eerder contact geweest met de organisatie. Ook wordt onderzocht of er in Utrecht meer ongeregistreerde opvangcentra zijn.