Op 19, 20 en 21 oktober nieuwe staking van buschauffeurs in Utrecht: ‘Zoek ander vervoer of stel je reis uit’

Vakbond FNV heeft buschauffeurs opgeroepen om op 19, 20 en 21 oktober opnieuw te gaan staken. De verwachting is dat de driedaagse staking ook impact gaat hebben op het openbaar vervoer in Utrecht. Vervoersbedrijf U-OV adviseert reizigers om ander vervoer te zoeken of hun reis uit te stellen.

Volgens U-OV betekent de staking dat er in Utrecht minder trams en bussen kunnen rijden. Tijdens eerdere stakingen dit jaar kon ongeveer 70 procent van de dienstregeling gereden worden, maar of dat nu ook zo zal zijn is niet duidelijk. “We weten pas kort van tevoren hoeveel en welke ritten dat zijn”, legt U-OV uit. “We doen ons uiterste best om de reisinformatie actueel te houden, maar de reisplanner zal deze dagen helaas minder betrouwbaar zijn.”

FNV vraagt de buschauffeurs om te staken vanwege de cao die geldt. Eind juli vorig jaar begonnen de onderhandelingen voor de nieuwe cao OV. In februari dit jaar is er een eindbod gedaan aan de vakbonden CNV en FNV. Het CNV heeft dat bod geaccepteerd, maar dat geldt niet voor de FNV. De FNV roept haar leden dus opnieuw op om te staken, omdat de vakbond het niet eens is met de cao-afspraken.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.