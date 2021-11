Op bijna een kwart van alle Utrechtse daken liggen zonnepanelen; verschil per wijk is echter groot

Op bijna een kwart van alle Utrechtse daken liggen momenteel zonnepanelen. De verdeling per wijk verschilt nog wel veel. In Leidsche Rijn ligt bijvoorbeeld op 44 procent van de daken zonnepanelen, terwijl dit in de binnenstad maar 6 procent is.

Ondanks de grote verschillen is de gemeente blij dat gemiddeld op 24 procent van de Utrechtse daken minimaal één zonnepaneel liggen. Daarmee is namelijk de eerder gestelde doelstelling lang en breed gehaald. Het college had zich voorgenomen om pas in 2025 op 20 procent te zitten.

Vorig jaar lagen op 19 procent van de daken in de stad zonnepanelen. De snelle stijging is met name te danken aan een subsidie vanuit de Rijksoverheid voor particulieren en sociale huurwoningen. Onder andere dit zorgde ervoor dat het percentage bij particuliere huiseigenaren groeide van 20 procent in 2020 naar 29 procent dit jaar.

Bedrijven & kantoren

Bij woningcorporaties groeide het aantal van 14 procent vorige jaar naar 20 in 2021. De sector sport groeide naar 22 procent, het onderwijsvastgoed naar 27 procent, gemeentelijk vastgoed naar 31 procent en de doelgroep bedrijven en kantoren naar 13 procent.

Hiermee heeft alleen de sector ‘bedrijven en kantoren’ de doelstelling niet gehaald, terwijl hier volgens de gemeente wel potentie ligt. Het plan is dan ook om de ondernemers te helpen met het kiezen van zonnepanelen op hun daken.

Zoals eerder gezegd liggen er relatief veel zonnepanelen in Leidsche Rijn en weinig in de Utrechtse binnenstad. Van alle tien wijken in Utrecht hebben er vier de doelstelling behaald. Bekijk in de afbeelding hieronder wat de verdelingen per wijk is.

Tekst loopt door onder afbeelding

Fantastisch

Wethouder Lot van Hooijdonk noem het ‘fantastisch’ dat bewoners, ondernemers en woningcorporaties ervoor hebben gezorgd dat op bijna een kwart van de daken zonnepanelen liggen.

“Zonnepanelen op daken zijn een efficiënte en relatief makkelijke manier om duurzame energie op te wekken. Op deze manier leveren we onze bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen en worden we minder afhankelijk van soms dure fossiele brandstoffen.”