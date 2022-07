Op deze manier wil de gemeente de kosten verdelen bij het herstel van het wervengebied

Het herstel van het historische wervengebied in de binnenstad van Utrecht is een complex dossier en de kosten kunnen oplopen tot een half miljard euro. Eerder was al bekend dat de eigenaren van de kelders een deel zelf moeten betalen en de gemeente heeft de uitgangspunten van deze verdeling nu verder uitgewerkt. De regeling wordt dit najaar verder uitgewerkt en geldt tot 1 juni 2024, daarna wordt gekeken of het bijgeschaafd moet worden.

De uitgangspunten van de financiële regeling zijn deze week bekendgemaakt. Daarin is te lezen dat de gemeente alle onderzoekskosten voor haar rekening neemt. De gemeente betaalt daarnaast de helft van de kosten voor ‘regulier onderhoud van het keldergewelf en de bijbehorende muren en funderingen en voor de kosten voor het waterdicht maken’, tot een maximum van 25.000 euro. Op basis van ervaring zegt de gemeente dat de kosten hiervoor oplopen tot maximaal 50.000 euro.

Daarnaast betaalt de gemeente alle kosten voor het herstel van gebreken die aan de gemeente zijn toe te schrijven. Denk aan schade die is ontstaan door zwaar verkeer, instabiliteit van funderingen en door boomwortels.

90 procent

Voor het herstel van schade, die niet direct aan de gemeente of eigenaar zijn toe te schrijven, betaalt de gemeente 90 procent. “Dit onderdeel van de regeling voorkomt dat in deze pilotfase steeds een uitgebreid technisch onderzoek naar de schadeoorzaak en veroorzaker moet worden uitgevoerd”, is te lezen in een brief van het college.

De kosten voor bijvoorbeeld een loopbrug voor voetgangers of andere maatregelen die in de openbare ruimte tijdens de werkzaamheden genomen moeten worden, komen op het bordje van de gemeente.

Zoals eerder gezegd gaat het nu om een pilotfase die tot 1 juni 2024 geldt. “De kennis en ervaring die de komende twee jaar worden opgedaan, wordt benut bij het opstellen van de definitieve regeling in 2024.”