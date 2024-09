Opnieuw blokkade van Kromhout Kazerne in Utrecht

Activisten hebben voor de tweede keer dit jaar de Kromhout kazerne in Utrecht geblokkeerd. Sinds 09.00 uur proberen zo’n vijftig demonstranten te verhinderen dat een bijeenkomst van onder meer defensie, politici en de wapenindustrie op het terrein kan plaatsvinden.

De Kromhout Kazerne aan de Herculeslaan is onder meer het hoofdkantoor van de Nederlandse Landmacht. Vandaag staat de zogenoemde NIDV Projectendag op de agenda van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). “Tijdens de projectendag worden de NIDV deelnemers geïnformeerd over de projecten uit het Defensie Projectenoverzicht en is er de mogelijkheid te spreken met diverse projectleiders”, is te lezen op de website van de NIDV.

“Deze bijeenkomst toont duidelijk aan wie profiteert van militarisering en genocide: de militaire industrie”, zegt een woordvoerder van de demonstranten. “Nederlandse bedrijven en investeerders worden rijk, terwijl mensen wereldwijd sterven en werkenden in Nederland hun boodschappen niet meer kunnen betalen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Volgens de activisten is het ‘absurd dat politici, wapenhandelaren en defensie’ samenkomen bij de Kromhout Kazerne omdat onder meer Utrecht zich als ‘mensenrechtenstad’ profileert. “Hier wordt de genocide in Palestina, bombardementen in Libanon en wereldwijde onderdrukking mogelijk gemaakt. We roepen iedereen in Nederland op om niet langer mee te werken aan dit moorddadige beleid.”

In juni van dit jaar werd de hoofdingang van de Kromhout Kazerne ook al geblokkeerd. Dat protest duurde meerdere dagen en was ook gericht tegen de handel van wapens.