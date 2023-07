Opnieuw een historische kelder ontdekt in het centrum van Utrecht

Tijdens werkzaamheden aan de historische kelders van Magazijn De Zon is een kelder uit de 14e of 15e eeuw ontdekt. Magazijn De Zon is het pand op de hoek van de Oudegracht, Stadhuisbrug en de Choorstraat waar voorheen de bibliotheek en boekhandel Broese gevestigd waren. De onlangs ontdekte kelder is de tweede in korte tijd. Eerder dit jaar werd namelijk ook al een spookkelder ontdekt in de Haverstraat.

De straat en de bebouwing rond Magazijn de Zon is door de eeuwen heen fors veranderd. Magazijn De Zon stamt uit 1850 en is meerdere keren uitgebreid. Hiervoor stonden er andere panden op de plek. De Stadhuisbrug is in 1547 aangelegd. Voor die tijd waren er twee andere bruggen waar tussen het water zichtbaar was.

Als je onder de huidige Stadhuisbrug doorvaart kan je de twee oude bruggen nog herkennen aan het andere soort steen dat te zien is in de overkapping. De Oudegracht was vroeger smaller en er stonden huizen aan beide zijden van de huidige weg. Er was dus ook een rij huizen tussen het water en de weg. Dit rijtje huizen stond bekend als de Snippenvlucht. Tussen 1664 en 1700 werd de Snippenvlucht afgebroken en de gracht breder gemaakt. Toen de kelder dus in de 14e of 15e eeuw werd gebouwd, was de situatie heel anders: er stonden andere gebouwen, er waren twee bruggen en de gracht was smaller.

De kelder

De kelder ligt onder het wegdek voor Magazijn de Zon en gaf één van de voormalige panden toegang tot het water. De dichtgemetselde ingang van de kelder is te zien als je onder de Stadhuisbrug doorvaart. Daan Schaars, bouwhistorisch onderzoeker bij de gemeente Utrecht, legt uit dat aan de soort stenen te zien is dat de kelder waarschijnlijk pas aan het begin van de twintigste eeuw is dichtgemetseld.

Het had vroeger veel meerwaarde als een pand rechtstreeks toegang had tot de Oudegracht. Veel transport verliep via het water, er was een levendige handel en er waren overal markten. Waarvoor de kelder precies werd gebruikt, zal voorlopig onduidelijk blijven. De kelder is volgestort met zand en de werkzaamheden bieden geen ruimte om de kelder uit te graven zodat de vloer kan worden onderzocht, legt Schaars uit. Overigens vermoedt Schaars dat er misschien ook een onontdekte kelder ligt aan de andere kant van de Stadhuisbrug. Hierover zal waarschijnlijk meer duidelijk worden als de renovatiewerkzaamheden verder vorderen.