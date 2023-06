Spookkelder in Utrecht was waarschijnlijk in achttiende eeuw van banketbakker Bartholomeus Buijs

De spookkelder die in april van dit jaar werd aangetroffen bij werkzaamheden op de Oudegracht en Haverstraat behoorde waarschijnlijk in de achttiende eeuw toe aan meesterbanketbakker Bartholomeus Buijs. Dat laat de gemeente Utrecht weten op basis van het verslag van bouwhistorisch onderzoeker Daan Schaars.

Het is al langer bekend dat in het uitgebreide wervengebied van Utrecht met ruim duizend werfkelders ook zogenoemde spookkelders te vinden zijn. Dit zijn kelders in het historische centrum van Utrecht waarvan het bestaan niet meer bekend is. In april werd zo’n kelder aangetroffen tijdens werkzaamheden aan de Haverstraat en Oudegracht.

De laatste tijd is er onderzoek gedaan naar de kelder. Dat gebeurde door bouwhistorisch onderzoeker Daan Schaars. Op de Facebookpagina van de gemeente is te lezen: “Het was spannend de kelder te onderzoeken omdat je nooit weet wat je aantreft. Toen we de kelder ontdekten, stond hij vol met bouwpuin. We hebben het puin goed nagelopen, in de hoop op nog meer bijzondere ontdekkingen maar helaas zat er niets speciaals tussen. Toen de kelder eenmaal leeg was, zijn we gaan kijken naar de bouwstijl, want onder andere op basis van de type stenen en de manier van bouwen kunnen we zien wanneer de kelder ongeveer gebouwd is.”

Er is ontdekt dat meesterbanketbakker Bartholomeus Buijs in de achttiende eeuw op de Oudegracht 201 woonde en op deze plek waarschijnlijk zijn bakkerij had. “De spookkelder is een uitbreiding van een bestaande middeleeuwse kelder. Rond 1750 is de kelder uitgebreid met een gang en daar zat een deur in: die deur leidt weer naar de kelders onder het huis van de banketbakker. Een heel gangenstelsel lag er dus.”

De staat van de kelder is goed genoeg om hem te kunnen behouden voor de toekomst. Hij wordt nu onderdeel van het Utrechtse erfgoed en is geen spookkelder meer.