Pro-Palestina demonstranten bezetten universiteitsgebouw in Utrecht

Pro-Palestijnse demonstranten hebben woensdag aan het begin van de avond een universiteitsgebouw aan de Drift in Utrecht bezet. Aan het balkon van het gebouw, Drift 25, hangt een spandoek met de tekst: “It’s time UU, boycott Israeli apartheid”. De politie is aanwezig.

De activisten kwamen woensdag samen bij het Academiegebouw op het Domplein, naar eigen zeggen uit solidariteit met de groep demonstranten die dinsdag de binnenplaats van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht bezette. De demonstranten verplaatsten zich later van het Domplein naar de Drift, waar ze het universiteitsgebouw op nummer 25 binnengingen.

Tekst loopt door onder de foto

Kort daarna rolden demonstranten vanaf het balkon een spandoek naar beneden. Mensen die in het gebouw aanwezig waren op het moment dat de demonstranten binnenkwamen, kregen de mogelijkheid om binnen hun spullen te pakken. De demonstranten zeggen dat binnen een ‘liberated zone’ is. “We will not allow police inside”, werd medegedeeld.

Tekst loopt door onder de foto

De demonstranten eisen dat de Universiteit Utrecht de banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Dinsdag was er daarom een demonstratie bij de Universiteitsbibliotheek. Daar besloot de politie aan het eind van de avond in te grijpen. Of de politie dat woensdag weer zal doen, is niet duidelijk.