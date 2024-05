Zo verliep de pro-Palestijnse demonstratie op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Pro-Palestijnse demonstranten hebben dinsdagavond het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bezet. De demonstranten eisten dat de Universiteit Utrecht (UU) de banden met Israëlische universiteiten zou verbreken. De demonstratie begon rustig, maar eindigde uiteindelijk met ingrijpen van de politie. Hieronder is te lezen hoe de betoging verliep.

Pro-Palestijnse demonstranten verzamelden zich dinsdagmiddag rond 17.00 uur op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De activisten eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt en zich uitspreekt over de situatie. Bij de ingang van het terrein hing een spandoek met de tekst “Cut Ties with Israeli Colonisers & Free Palestine.” Er waren zo’n tweehonderd demonstranten aanwezig. Zij hadden tenten en eten meegenomen en waren van plan de nacht te blijven. In eerste instantie verliep de demonstratie rustig.

Tekst loopt door onder de foto’s

Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, was op het binnenterrein van de Universiteitbibliotheek aanwezig om met de demonstranten in gesprek te gaan. Pijpers heeft de groep meermaals gevraagd om overleg, maar dat aanbod werd volgens hem geweigerd. Later op de avond besloten de demonstranten de ingang van het terrein te barricaderen, met onder meer pallets en banken.

Tekst loopt door onder de foto

Laatste waarschuwing

Rond 22.30 uur zette de politie de Wittevrouwenstraat af. Daar verzamelde zich een tweede groep Pro-Palestijnse demonstranten, maar die werd tegengehouden door de politie. Niemand mocht het terrein van de Universiteitsbibliotheek meer op. De demonstranten op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek kregen een laatste waarschuwing om het gebied te verlaten.

Tekst loopt door onder de foto’s

“We zijn er niet in geslaagd om op een rustige manier te overleggen. Wij vorderen nu het terrein, en geven jullie nog de kans om nu dit terrein als eigendom van Universiteit Utrecht te verlaten. Wie geen gehoor geeft aan deze boodschap, zal worden gearresteerd”, klinkt het door de megafoon waarmee Anton Pijpers het publiek toespreekt.

Vervolgens ontstond onrust in de groep. Een van de betogers die het woord voerde, sprak de demonstranten toe. Zij attendeerde hen erop dat alleen diegenen die bereid waren zichzelf te laten arresteren, moesten blijven en verzocht de overige demonstranten het terrein te verlaten. Van de ruim tweehonderd activisten die in het begin van de middag aanwezig waren, waren er rond middernacht nog zo’n vijftig over.

Tekst loopt door onder de foto

Arrestaties

De activisten sloten de hekken van het binnenterrein van de universiteit, waarna een confrontatie volgde met de politie. Daarbij werd ook pepperspray gebruikt.

Tekst loopt door onder de foto

Rond 00.30 uur besloot de politie over te gaan tot arrestaties. Een voor een werden de demonstranten gearresteerd. Zij werden met stadsbussen verwijderd van het terrein. Volgens de politie zijn zij aangehouden om de openbare orde op het terrein te herstellen.

Tekst loopt door onder de foto’s

Reactie Universiteit Utrecht

“Dit voelt als verlies. We hadden liever gezien dat de demonstratie – waarvoor we ruimte hebben geboden – zonder politie-inzet was geëindigd”, schrijft Anton Pijpers woensdag in een e-mail aan studenten en medewerkers van de UU.

“Er was een grote en groeiende groep demonstranten op het binnenplein. Onder andere doordat de huisregels niet gevolgd werden, ontstonden er serieuze zorgen over de veiligheid. Er is helaas meermaals geen gehoor gegeven aan ons verzoek tot overleg en aan de oproepen om te vertrekken. Na intensief overleg met politie en gemeente hebben we de politie moeten vragen om de bezetting op het terrein van de bibliotheek te beëindigen.”

Anton Pijpers roept in dezelfde e-mail op om ‘rust en eenheid te bewaren’. “Er is binnen de Universiteit Utrecht altijd ruimte voor verschillende (wetenschappelijke) perspectieven en gevoelens. Oproepen tot haat, geweld, onverdraagzaamheid, intimidatie of oproepen die anderszins die kaders van de open samenleving overschrijden, passen daar niet bij.”

Demonstranten weer vrij

De aangehouden demonstranten zijn volgens de politie kort na de aanhouding in vrijheid gesteld. Vanwege opruim- en herstelwerkzaamheden blijft de binnenplaats van de bibliotheek woensdag 8 mei dicht.