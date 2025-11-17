Opschaling van busritten vanaf december in Utrecht door Transdev blijkt niet mogelijk

Vervoersbedrijf Transdev beloofde in 2024 meer openbaar vervoer te leveren in Utrecht en omgeving dan de huidige dienstregeling. Daarom mocht Transdev vanaf december 2025 het bus- en tramvervoer overnemen van vervoersbedrijf Qbuzz. Toch weet Transdev zijn belofte niet direct bij de overname in te lossen. Het vervoersbedrijf gaat minder bussen inzetten dan vooraf in het Vervoersplan is vastgesteld.

Transdev heeft onder andere onvoldoende personeel om direct vanaf half december te starten met de beloofde opschaling. Wervingsacties van nieuw personeel zouden “niet de gewenste instroom” hebben opgeleverd en ook is er onzekerheid over “de volledige beschikbaarheid van het bestaande (over te nemen) personeel”. Zo is te lezen in een brief van de provincie Utrecht aan de Provinciale Staten.

Busbedrijf wil stapsgewijs groeien

Door het gebrek aan beschikbaar personeel kiest Transdev nu voor een “ingroeimodel” waarbij in fases naar de afgesproken opschaling wordt opgebouwd. “Voor de opstart in december hebben we voldoende chauffeurs, zowel nieuwe chauffeurs als bestaande. Daarmee komen we uiteindelijk goed uit, maar we spelen in deze gefaseerde opbouw nog even op safe”, zegt een woordvoerder van Transdev.

Daarnaast zegt het ov-bedrijf dat er voor hun toekomstige “gefaseerde uitbreiding voldoende nieuwe collega’s instromen om de dienstregeling volledig op te kunnen pakken”. “Al onze opleidingsklassen zitten tot en met januari keurig vol”, aldus de woordvoerder.

Ook zegt Transdev dat het ingroeimodel waar het nu voor kiest “in het belang is van de reiziger”. Het vervoersbedrijf zegt geleerd te hebben van eerdere concessiewisselingen, “waar reizigers de dupe werden van rituitval door tekort aan bussen of chauffeurs.”

Daarom start het bedrijf met de vertrouwde dienstregeling en bouwen ze “vanaf dag één gecontroleerd uit”. “Liever betrouwbaar beginnen en snel uitbreiden, dan reizigers teleurstellen met uitval en onvoorspelbaarheid”, aldus de woordvoerder.

Nog meer hobbels op de weg

Naast problemen met het werven van het personeel, kampt het vervoersbedrijf met nog een tegenvaller. De komst van een aantal nieuwe zero-emissiebussen duurt namelijk langer dan verwacht. Ongeveer veertig bussen komen later binnen.

Hoewel Transdev in eerste instantie minder busritten kan leveren dan beloofd, is in de brief aan de Provinciale Staten te lezen dat de gefaseerde opbouw van Transdev niet zorgt voor “achteruitgang in de hoeveelheid aangeboden vervoer”. Er is nog steeds sprake van groei, namelijk zo’n twee tot drie procent. Bovendien zal de uitbreiding van tramritten en van U-flex, vervoer op aanvraag, volgens het vastgestelde Vervoerplan plaatsvinden.

Dreiging met boete

Wel staat er in de brief aan de Provinciale Staten dat een deel van de toegewezen subsidie aan Transev wordt ingetrokken, omdat het ov-bedrijf niet vanaf de start van de overname kan voldoen aan de beloofde groei. In totaal gaat het om zo’n 3 miljoen euro subsidieverlaging.

Ook wordt in de brief gedreigd met een boete als het bedrijf bij de start van de overname niet aan alle gestelde eisen voldoet. Transdev wil hier niet inhoudelijk op reageren en laat weten dat zij hierover met de gemeente in gesprek gaan.