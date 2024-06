Transdev neemt stokje over van Qbuzz en gaat 10 jaar lang bus- en tramverkeer verzorgen in Utrecht

Het bus- en tramverkeer in Utrecht en omliggende gemeentes gaat vanaf 2025 geregeld worden door Transdev. Dat heeft de provincie Utrecht besloten. Op dit moment verzorgt Qbuzz het openbaar vervoer. Het streekvervoer in de provincie blijft bij Keolis, dat nu nog rijdt onder de merknaam Syntus.

De afgelopen tijd liep er een aanbesteding voor het openbaar vervoer in Utrecht vanaf 2025 tot en met 2035. Het is dus een grote opdracht voor het bedrijf dat uiteindelijk als beste uit de bus komt. Vijf vervoerders hadden zich gemeld bij de provincie Utrecht, die de aanbesteding regelde.

Er zijn twee opdrachten; Utrecht Binnen (bus en tram in de stad Utrecht en omgeving) en Utrecht Buiten (bus in het westelijk en oostelijk deel van de provincie, inclusief de stad Amersfoort). Voor de twee opdrachten zijn Transdev en Keolis geselecteerd. Al het personeel dat nu nog bij Qbuzz werkt gaat over naar Transdev. Keolis is al een van de huidige vervoerders, dus daar kan het personeel gewoon blijven.

Beide vervoerders gaan, zoals voorgeschreven door de provincie, rijden onder de merknaam U-OV. De reiziger ziet dus in de hele provincie dezelfde naam en uitstraling.

Vanaf nu tot december 2025 gaan de twee winnende vervoerders aan de slag om te zorgen dat zij het openbaar vervoer ook goed kunnen uitvoeren vanaf de start van de opdracht. Dit betekent onder meer dat er nieuwe bussen besteld gaan worden, en de vervoerders een samenwerkingsovereenkomst uitwerken om goed samen te kunnen werken onder de merknaam U-OV. Ook gaan de vervoerders aan de slag met het definitief maken van de nieuwe dienstregeling.

In Nederland voert Transdev (onder verschillende namen) bus- en treinvervoer uit in verschillende regio’s. Het Franse moederbedrijf Transdev is voor 66 procent eigendom van de Caisse des Dépôts Group (een investeringsbank van de Franse nationale overheid) en 34 procent van de Rethmann Group (een privaat Duits bedrijf dat o.a. in logistiek en vervoer actief is).