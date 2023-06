Opvang van vluchtelingen in Star Lodge Hotels in Utrecht met 3 jaar verlengd

Nadat vorig jaar al een keer werd besloten om vluchtelingen langer op te vangen in Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg in Utrecht, is dat nu weer gedaan. De plek zou tot juli van dit jaar gebruikt worden door het COA, maar nu wordt daar nog eens 3 jaar aan vastgeplakt. De noodzaak voor opvanglocaties blijft immers onverminderd hoog, aldus het college van burgemeester en wethouders.

De eerste mensen arriveerden op 15 december 2021 in Star Lodge Hotels in Utrecht. Er is op die locatie plek voor zo’n 330 vluchtelingen. “De noodzaak voor opvanglocaties voor het COA, blijft onverminderd hoog en de verwachting van het Rijk is dat ook in 2024 en 2025 meer asielopvangplekken nodig zijn”, schrijft het college in een brief aan de raad.

De opvang op deze plek loopt over het algemeen goed. Er zijn volgens het college ‘kleine incidenten’ geweest. Dit was onder meer het geval toen er onrust ontstond over het lange wachten en het uitblijven van een asielprocedure, maar hier werd volgens de gemeente direct door het COA op geacteerd. “Vanuit de veiligheidspartners en beheergroep zijn geen bezwaren op verlenging geuit.”

Ook is er in de afgelopen tijd het een en ander aangepast op de locatie. Zo heeft elke kamer een koelkast en krijgt iedere bewoner leefgeld voor onder meer toiletartikelen. Ook is met het COA afgesproken dat de bewoners straks zelf hun ontbijt en lunch maken. “De catering voor de avondmaaltijd wordt verzorgd door de nabijgelegen ondernemer.”

Tot slot wil het COA de integratie bevorderen door de bewoners en de andere gebruikers van het terrein meer te laten samenwerken. “Zo is afgesproken dat COA samen met een vertegenwoordiging van haar bewoners samen met de cateraar meer invulling geeft aan het avondeten.”