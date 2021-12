Star Lodge Hotels in Utrecht klaar voor de komst van 330 vluchtelingen

In Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg in Utrecht is normaal gesproken plek voor zo’n 160 hotelgasten, maar in de accommodatie worden straks zo’n 330 vluchtelingen opgevangen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de afgelopen periode dan ook hard gewerkt om de capaciteit van het hotel te verhogen.

Dit moest in korte tijd gebeuren omdat er een schrijnend tekort is aan opvangplekken en de uitdaging is daarnaast extra groot omdat mensen ook nog eens anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. De eerste vluchtelingen arriveerden woensdag 15 december en het is de bedoeling dat de opvangplek voor de kerst volledig wordt benut.

Star Lodge Hotels ligt aan de oostkant van Utrecht, vlakbij de gemeentegrens met De Bilt, en wordt voor een deel omringd door de Voorveldse Polder. Het COA is twee weken geleden begonnen met het aanpassen van de inrichting van het pand. De gemeente Utrecht heeft hier slechts een faciliterende rol.

Bouwmateriaal

Een dag voordat de eerste vluchtelingen er arriveerden kregen een aantal genodigden, waaronder journalisten en raadsleden, de mogelijkheid om de plek van binnen te zien. Er was goed te zien dat er nog hard gewerkt werd om het hotel gereed te maken om de mensen op te vangen. Zo lag er bijvoorbeeld in de gang nog allerlei bouwmateriaal. Angela Fine, locatiemanager van het COA, verzekerde echter dat het werk afgerond zou zijn voordat de eerste mensen zouden arriveren. “Al moeten we de hele avond doorwerken.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Het COA heeft onder meer een groot deel van het meubilair van het hotel omgewisseld met eigen meubelstukken. Ook zijn alle een- en tweepersoonsbedden uit de kamers gehaald om plek te maken voor stapelbedden. Hierdoor kunnen vier mensen op één kamer verblijven. Daarnaast beschikken alle kamers over vier lockers, zodat de vluchtelingen een plek hebben waar ze hun spullen veilig op kunnen bergen.

Volgens Fine zijn er in totaal 336 bedden, maar dit betekent niet automatisch dat er ook plek is voor 336 vluchtelingen. “Er gaat altijd wat verloren, omdat we bijvoorbeeld niet een man en een vrouw die elkaar niet kennen op één kamer willen plaatsen.”

Tent

Woensdag arriveerden de eerste vluchtelingen. Dit waren er ongeveer zestig. Dit aantal kon toen ook opvangen worden, maar voordat het totale aantal van zo’n 330 mensen er terecht kan moet er nog wel wat gebeuren.

“In de eetruimte van het hotel is, zeker met de anderhalvemetermaatregel, nog niet genoeg plek om alle mensen samen te kunnen laten eten of een spelletje te kunnen laten doen. Daarom wordt binnenkort een tent op het buitenterrein opgezet zodat alle mensen op veilige afstand kunnen samenkomen. Deze tent wordt op den duur vervangen door een Portakabin, een soort noodgebouw”, zegt Fine.

Tekst loopt door onder afbeelding

Gezinnen

Het is nog niet helemaal duidelijk wat voor mensen er in Star Lodge Hotels verblijven. Er zullen volgens Fine in ieder geval een paar gezinnen bijzitten. “De locatie is dan ook geschikt voor kinderen.” Daarnaast is ook niet bekend uit welke landen de vluchtelingen komen. Wel is bekend dat dit een tijdelijke opvangplek wordt. Vooralsnog zal het COA het hotel tot halverwege mei 2022 gebruiken.

In de tussentijd wordt voortdurend doorgezocht naar potentiële opvangplekken. Zo is bijvoorbeeld het hotel City Center Lodge aan de Wittevrouwensingel, waar sinds 26 oktober 48 vluchtelingen werden opgevangen, sinds vrijdag 11 december gesloten. “We zijn heel erg hard op zoek naar nieuwe opvangplekken en alle mogelijke locaties worden onderzocht”, zegt Fine.

Reacties

Uit de omgeving van Star Lodge Hotels zijn gemengde reacties gekomen op het nieuws over de opvang. Zo hebben sommige omwonenden en organisaties, waaronder de Universiteit Utrecht, aangegeven dat ze betrokken willen zijn bij de mensen door bijvoorbeeld activiteiten de organiseren of simpelweg te helpen met hand-en-spandiensten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Daarnaast hebben anderen hun zorgen geuit over de komst van honderden vluchtelingen. “We hebben een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin veel mensen hun zorgen hebben geuit”, zegt Fine. “Ze wilden bijvoorbeeld weten hoe veilig de opvang is, of de coronamaatregelen worden nageleefd en wie ze kunnen bellen als er problemen zijn. Deze spanningen zien we overigens vaker wanneer een nieuwe opvanglocatie wordt geopend.”

Het COA zegt erg blij te zijn met Star Lodge Hotels als opvanglocatie. Zo sluit het volledig aan bij de wensen van de organisatie. In vergelijking met bijvoorbeeld het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht, dat ook nog even als opvangplek werd benoemd, is het hotel al volledig ingericht voor de opvang van mensen. Daardoor heeft het COA Star Lodge Hotels dan ook in relatief korte tijd gereed kunnen maken.

Zoektocht

Vanwege onder meer de situatie in Afghanistan heeft Nederland de laatste tijd te maken met een grote instroom van vluchtelingen. Het COA biedt momenteel in heel het land opvang aan zo’n 35.000 mensen. De verwachting is dat dit aantal in 2022 oploopt tot 42.000.

Naast het creëren van opvang voor de korte termijn, zoals bij Star Lodge Hotels, zoeken de gemeente, het COA en andere spelers in de regio naar opvangplekken voor de middellange termijn en wordt gewerkt aan het versnellen van het huisvesten van statushouders. Zoals eerder gezegd is dit geen makkelijke opgave. Het is dan ook nog niet bekend waar de 330 vluchtelingen die deze maand in Star Lodge Hotels arriveren over een half jaar verblijven.