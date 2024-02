Opvang voor Oekraïners in Jaarbeurs Utrecht tijdelijk gesloten: ‘De locatie is overvol’

De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht is tijdelijk gesloten omdat de locatie overvol is. “Doordat er geen zicht is op andere beschikbare opvangplekken in Nederland is er een onhoudbare situatie ontstaan”, schrijft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor kinderen en kwetsbaren wordt zolang het kan nog een uitzondering gemaakt.

Eerder deze maand waarschuwde Jaap Donker, directeur van de VRU, al dat de druk op het aanmeldcentrum hoog is. Ook zei hij dat steeds meer mannen uit Oekraïne zich melden bij de Jaarbeurs, terwijl dit in het eerste jaar na het uitbreken van de oorlog vooral kwetsbaren, vrouwen, kinderen en gewonden waren. Deze druk leidt nu onder meer tot onvoldoende beschikbare zorgcapaciteit, lange rijen voor sanitaire voorzieningen en onvoldoende privacy.

Pijn in het hart

Jaap Donker: “Met pijn in het hart moeten we de poorten van onze Oekraïne HUB tijdelijk sluiten. Voor kinderen en kwetsbaren maken we, zolang het kan, nog een uitzondering. Als er weer opvangplekken beschikbaar komen in Nederland openen we de poorten weer voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Gezien de onhoudbare situatie wil ik een dringend verzoek doen om landelijk meer plekken te organiseren of om ons als uitvoerders een andere opdracht te geven.”

Op dit moment zijn er volgens de VRU in Nederland geen opvangplekken meer beschikbaar voor Oekraïners en ook zou er geen zicht op nieuwe plekken zijn. Vluchtelingen die nu in de Jaarbeurs verblijven, kunnen dan ook niet doorstromen. Daar komt nog eens bij dat zich dagelijks vijftig tot zeventig nieuwe mensen uit het Oost-Europese land melden in Utrecht.

Tachtig

“Hierdoor is de HUB zo vol geraakt dat de VRU helaas genoodzaakt is om deze tijdelijk te sluiten voor mensen die nieuw arriveren. […] Aan de mensen die zich nieuw melden en niet kwetsbaar zijn vragen we om zelf in verblijf te voorzien”, schrijft de VRU. De opvangplek opent de deuren weer zodra het aantal mensen dat op die plek moet overnachten minder dan tachtig is en er ruim voldoende beschikbare opvangplekken zijn.

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland en de andere landen van de Europese Unie bescherming. Ze mogen onder voorwaarden vrij reizen in de EU. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben ook in alle lidstaten van de EU recht op opvang, onderwijs voor kinderen, werk en medische bijstand. In Nederland zijn meer dan 100.000 vluchtelingen geregistreerd. In Polen en Duitsland zijn de meeste Oekraïense vluchtelingen, deze landen vangen ieder meer dan een miljoen mensen op.