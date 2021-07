Opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers De Meern in augustus open

De eerst acht jonge vluchtelingen nemen in augustus hun intrek in de nieuw opvanglocatie aan de Meentweg in De Meern. Dat laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers weten.

Het voormalige woonhuis is de afgelopen tijd flink verbouwd voor de komst van de jongeren. Op de locatie is plek voor maximaal twintig vluchtelingen van tussen de 15 en 18 jaar. Er is 24-uurs begeleiding aanwezig om de jongeren te begeleiden. Ook worden vrijwilligers betrokken die de jongeren helpen en begeleiden.

De jongeren moeten zoveel mogelijk een normaal dagritme hebben, waarbij ze naar school gaan, huiswerk maken en trainingen volgen. Zodra ze 18 jaar worden gaan ze zelfstandig wonen in een azc, het land van herkomst of een eigen woning in Nederland.

In 2019 bleek dat een groep omwonenden niet zat te wachten op zo’n opvanglocatie. De betrokkenen meenden dat er geen draagvlak was voor asielzoekers in de buurt. De locatie zou te afgelegen liggen en niet aansluiten bij de buurt. Vorig jaar bleek dat de gemeente het plan steunt.