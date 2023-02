Park Paardenveld moet ‘volwaardig en bruisend stadspark’ worden, maar fietsers moeten omrijden

De herinrichting voor het Park Paardenveld in Utrecht is weer een stap dichterbij. Er is een nieuw ontwerp vrijgegeven waarin de plannen voor de toekomst worden beschreven. Daarmee moet Park Paardenveld een ‘volwaardig en bruisend stadspark’ worden, als onderdeel van het Singelpark Noord. Het groen wordt straks doorgetrokken naar de parkeergarage en het gevolg hiervan is dat de fietsroute langs het park straks verdwijnt.



De afgelopen jaren is Park Paardenveld in Utrecht uitgegroeid tot een populair stukje groen. Maar het is ook één van de weinige plekken met hoofdzakelijk groen aan dit gedeelte van de singel. Daarom wil de gemeente meer groen in dit gebied. Met de herinrichting van het park moet ‘vergroening en gezelligheid’ centraal staan. De plannen voor het definitieve ontwerp zijn verder uitgewerkt, waardoor nu bekend is hoe het nieuwe Park Paardenveld eruit moet komen te zien.

Levendigheid behouden

In het nieuwe ontwerp wil de gemeente de stadsstrandsfeer behouden en het park aantrekkelijk maken tijdens alle seizoenen en voor alle leeftijden. Daarnaast moet er ruimte komen om te sporten, een goede balans tussen reuring en rust én dat moet ook allemaal nog eens duurzaam zijn.

Het park wordt een stuk groter omdat een deel van de parkeerplekken en de rijbaan die het park en de bebouwing (parkeergarage) scheiden, worden weggehaald. Zo ontstaat er volgens de gemeente één aangesloten groene ruimte aan de singel voor iedereen en wordt de levendigheid behouden. Het gevolg hiervan is wel dat de doorgaande route voor fietsers verdwijnt.

Er wordt ook onderzocht of met de restanten van de renovatie van de Domtoren een onderwaterrif kan worden gemaakt. Dit zou mogelijk ter hoogte van Park Paardenveld in de singel kunnen worden geplaatst.

Erfpacht parkeergarage

Wat ook nog een rol speelt bij de herinrichting is dat de erfpacht van de parkeergarage dit jaar afloopt. De gemeente is dan ook in gesprek met de huidige erfpachter over de verschillende scenario’s voor een andere invulling van de parkeergarage. Zoals creatieve broedplaatsen, horeca, tijdelijk wonen of parkeren. Eind 2023 verwacht de gemeente daarover een voorstel te kunnen sturen naar de raad.

Einddoel 2024

Tussen nu en de herinrichting van Park Paardenveld wil de gemeente Utrecht het gebied levendig houden. Zo wordt er ruimte geboden aan tijdelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld een terras in de plint van de parkeergarage. In overleg worden er tijdelijke functies en activiteiten georganiseerd zoals zomer- en winterevenementen, seizoensgebonden mogelijkheden om iets te eten of drinken, kinder- en ouderactiviteiten, culturele activiteiten en urban sports.

In de eerste helft van dit jaar wordt de verharding in het park weggehaald, groen toegevoegd en daardoor meer ruimte gemaakt voor programmering van de activiteiten. De nieuwe inrichting van Park Paardenveld moet vóór de zomer van 2024 gereed zijn. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan starten in het najaar van 2024 de werkzaamheden van het park.

Voorheen zat horecazaak Roost aan de Singel in Park Paardenveld. De onderneming moest vorig jaar verdwijnen door de herinrichting van het park.