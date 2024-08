Parkeerplaats op Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht wordt tijdelijk een ontmoetingsplek

De parkeerplaats tegenover het huis aan de Bemuurde Weerd Oostzijde 1 in Utrecht wordt tijdelijk een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. In september wordt er een omgebouwde container op de plek geplaatst, waar onder meer bankjes in zijn gemaakt.

De gemeente zoekt naar eigen zeggen naar plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Hiervoor moet soms de straat anders worden ingericht. Om het gesprek hierover op gang te brengen wordt op de Bemuurde Weerd Oostzijde in de week van 2 september een omgebouwde container geplaatst.

De container heeft aan twee zijdes een bankje en ook staan er planten in. “Op deze manier kunnen bewoners ervaren hoe het is om een andere inrichting van de straat en de parkeerplaatsen te hebben. De gemeente werkt intussen aan plannen om de Bemuurde Weerd Oostzijde in de toekomst prettiger en veiliger in te richten.”

De container wordt door de studenten van het Interstedelijk Studenten overleg, dat aan de overzijde van de straat is te vinden, geadopteerd en verzorgd. De ‘ontmoetingsplek’ blijft acht weken staan.