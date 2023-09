Partij voor de Dieren is tegen olifantenpaadjes en wil dat de gemeente Utrecht optreedt

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente iets doet tegen het ontstaan van olifantenpaadjes. Naarmate veel mensen over het groen lopen of fietsen, vaak om een stukje af te snijden, ontstaat er zo’n paadje en hierdoor raakt de flora en fauna volgens de partij verstoord.

Op veel verschillende plekken in Utrecht zijn olifantenpaadjes te vinden. Ze zijn er in verschillende vormen en maten. Ze ontstaan doordat mensen, die zo snel mogelijk van A naar B willen reizen, soms buiten de gebaande paden treden. Als veel mensen dit op dezelfde plek doen ontstaat er vanzelf een zandpad in het groen.

Onwenselijk

De Partij voor de Dieren vindt dit ‘onwenselijk’. “Inwoners verkorten hun route door over oevers of grasvelden te lopen, waar dat niet de bedoeling is. Er ontstaan zogenaamde ‘olifantenpaadjes’, met als gevolg dat het groen daar blijvend wordt verstoord.”

Hoeveel schade het veroorzaakt is echter niet bekend. In schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren heeft ingediend is namelijk te lezen dat de fractie van het college wil weten in hoeverre er een beeld is van de schade die olifantenpaadjes aanbrengen aan de biodiversiteit.

Boomstammen

Daarnaast wil de partij weten welke middelen het college kent om het ontstaan van deze paadjes te voorkomen. “Wij denken aan versperring met boomstammen, of juist de aanleg van bomen en struikgewas.” Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat de plekken waar nu olifantenpaadjes liggen het groen wordt hersteld.

Tot slot vraagt de partij of het college bereid is actief op te treden om de vorming van olifantenpaadjes tegen te gaan en daarmee de flora en fauna te beschermen tegen het ‘gestampt in het groen’.

Het college van B&W heeft tot 25 oktober de tijd om de vragen van de Partij voor de Dieren te beantwoorden.