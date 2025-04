Pep en Frans blij met puntje in Deventer: ‘Er voltrok zich weer een Ron Jans-sprookje’

Het was weer een opmerkelijke week voor FC Utrecht. De club speelde een moeilijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, maar pakte wel een punt. Pep en Frans zagen FC Utrecht zich weer eens terugknokken van een achterstand, prijzen Ron Jans voor zijn wisselbeleid en gaan in op de situatie omtrent burgemeester Sharon Dijksma.

“Tijdens de openingsfase van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles was er veel twijfel om door te zappen naar een andere sportzender”, zo opent Frans. “De Deventenaren lieten er geen gras over groeien en in het eerste halfuur was Go Ahead veranderd in het FC Barcelona van de lage landen. De thuisploeg combineerde er makkelijk op los en maakte mooie goals. Dan zet de FC Utrecht-supporter zich toch schrap voor een pijnlijke nederlaag.”

Ondanks het moeizame begin kwam FC Utrecht toch langszij. Pep zag dat het rigoureuze wisselbeleid van trainer Ron Jans daar de aanleiding voor was. “Jans wilde overduidelijk een statement maken. Hij greep zeer terecht in de 39e minuut in. Alonzo Engwanda was overal te laat en bij allebei de goals stond ook Souffian El Karouani te slapen. Hij gaf zijn directe tegenstander Oliver Antman alle ruimte en dat is bij Go Ahead Eagles precies de gevaarlijkste speler.”

Grote jongens wisselen

Door de wissel voltrok zich weer eens een Ron Jans-sprookje. Slechts enkele minuten na de ingreep werden de aansluitingstreffer en gelijkmaker gescoord. Deze manier van wisselen stemt Pep tevreden. “Naast El Karouani, die in december nog in de belangstelling van PSV stond, moest ook Sébastien Haller het na een uur ontgelden. Jans trekt dus ook de grotere jongens van het veld als het echt moet.”

De vroegtijdige wissel is voor Frans ook het bespreken waard. “Onze Ivoriaanse winteraanwinst was wederom zeer matig. In de eerste helft kreeg hij vijf ballen aangespeeld en die gleden allemaal van zijn voet. Zijn meerwaarde is op dit moment op het veld niet te zien. De beste man heeft één goal in de Eredivisie gemaakt dit seizoen. Zelfs van een half fitte Haller had iedereen echt wel meer verwacht.”

Tot slot kwam er afgelopen week nog een opmerkelijk rel tussen burgemeester Sharon Dijksma en de twee supportersvereniging van FC Utrecht naar buiten. Uit onderlinge communicatie tussen de gemeente en de supportersverenigingen is gebleken dat beide partijen allesbehalve op één lijn liggen. Pep is bang dat zijn cluppie daar straks de dupe van is.

Dijksma

“Dijksma kan alleen maar terugvallen op wat er op 26 mei 2024 is gebeurd. Uiteraard was dat een zwarte dag, maar voor de zoveelste keer gooit ze alles en iedereen, in het openbaar, op één grote hoop. Tegelijkertijd zullen ook de supportersverenigingen moeten proberen om in gesprek te blijven. Door deze openbare ruzie wordt de aversie tussen beide alleen maar groter. Dat gaat ten koste van de club. Als onze selectie straks Europees voetbal haalt wil iedereen dat massaal en groots vieren. Met deze onderlinge relatie is er een kans dat de gemeente daarvoor gaat liggen. De club mag hier niet de dupe van worden!”