Pep en Frans positief over FC Utrecht: ‘Als beste uit de winterstop gekomen’

Het was een drukke week voor Pep en Frans. Woensdag stond er een bekerwedstrijd tegen RKC op het programma en zaterdag moest FC Utrecht alweer spelen tegen AZ. In beide wedstrijden werd het publiek niet vermaakt. De broers analyseren de wedstrijd tegen AZ, zijn trots op de huidige resultaten en uiten weer eens hun ongenoegen over een georganiseerde sfeeractie.

“Het was een drukke Utregse week met twee voetbalpotjes”, zo begint Pep. “De doordeweekse bekerwedstrijd tegen RKC was helaas niet om over naar huis te schrijven. Toch staan we in de kwartfinale van het toernooi.” Frans is ook blij met overwinning. Hij ziet in waarom zijn club moeite had met de Waalwijkers. “Ron Jans voerde een grondig wisselbeleid door in zijn basisopstelling. De achterhoede bestond opeens uit Kolbeinn Finnsson, Matisse Didden, Siebe Horemans en Michael Brouwer. Dat zijn niet de jongens die vaak in de competitie spelen en er ontstond een zichtbaar gebrek aan automatisme.”

Loopgravenoorlog

Naast het doordeweekse bekerprogramma, stond afgelopen weekend ook de competitiewedstrijd tegen AZ op de planning. Pep zag dat FC Utrecht het moeilijk had tegen de Alkmaarders. “Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat AZ de betere kansen had. FC Utrecht mag vooral doelman Vasilios Barkas dankbaar zijn. Dankzij hem werden er zekere tegendoelpunten voorkomen.” Frans heeft daarbij medelijden met de neutrale toeschouwer die afgelopen zaterdag heeft gekeken. “Richting het einde van de wedstrijd wilden beide ploegen liever niet verliezen dan winnen. De wedstrijd liep uit op een loopgravenoorlog en beide teams wisten de slag op het middenveld niet te winnen. Het werd een tactisch steekspel zonder dat er echt geprikt werd.”

Stoeien in competitie

Ondanks het gelijkspel doet FC Utrecht volgens Frans wel goede zaken in de competitie. “Het was een apart Eredivisie weekend. Op Ajax na hebben alle topploegen punten verspeeld. FC Utrecht is uitgelopen op Feyenoord en FC Twente en zelfs een puntje dichter bij PSV gekomen. Er kan gesteld worden dat we als beste uit de winterstop zijn gekomen. Ajax is uitgeschakeld in de beker en FC Twente, PSV, AZ en Feyenoord stoeien met zichzelf in de competitie. We hebben in de tweede seizoenshelft punten gepakt tegen twee moeilijke tegenstanders en zijn door in de beker. Daar had iedereen van tevoren voor getekend.”

Door de resultaten heerst er een positief gevoel omtrent FC Utrecht. Toch heeft Pep ook nog een kritiekpuntje. De georganiseerde sfeeractie voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ leek nergens op volgens hem. “Alle supporters kregen voor de wedstrijd een spectaculair mailtje met de tekst: ‘“Kom op tijd, want er komt een special guest!”’ Vol verwachting gingen we naar het stadion. Tot grote teleurstelling kregen we daar een lichtshow voorgeschoteld. Daarbij was er een vrouwelijke versie van violist André Rieu uitgenodigd, die het publiek probeerde op te zwepen. De actie sloeg niet aan en laten we hopen dat de club hiermee stopt. Laat het voetbal centraal staan, de resultaten doortrekken want dan kan het weleens een leuk jaar gaan worden.”