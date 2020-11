‘Peter den Oudsten en 24 andere burgemeesters wilden Black Friday verbieden’

De Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Utrecht, heeft samen met de 24 andere voorzitters van het veiligheidsberaad bij het kabinet gevraagd om Black Friday te verbieden. Den Haag heeft dit echter geweigerd. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag in het programma Buitenhof.

Black Friday is over komen waaien uit de Verenigde Staten. Het is daar de dag na Thanksgiving en luidt het begin van de kerstaankopen in.

Om klanten naar de winkels te trekken worden veel producten voor lagere prijzen aangeboden. Ook in Nederland is Black Friday sinds een aantal jaar een periode van aanbiedingen.

Corona

Omdat veel mensen in deze periode hun slag willen slaan is er altijd veel winkelend publiek op de been, iets dat in deze coronaperiode niet wenselijk is. “De 25 burgemeesters hebben wekenlang met het kabinet gesproken. We hebben gevraagd om Black Friday te verbieden, maar het kabinet heeft geoordeeld dat het niet nodig was”, aldus Aboutaleb.

In Rotterdam moest de burgemeester vrijdag en zaterdag in actie komen door winkels eerder te sluiten. In Utrecht was dit echter niet nodig. De aanbiedingen van Black Friday gelden meestal langer dan alleen op de vrijdag na Thanksgiving.

Zaterdag

Zo waren er op zaterdag ook nog veel winkels in Utrecht die allerlei producten voor een lagere prijs aanboden. In het centrum van de stad leek het zaterdag niet heel erg druk. Bij sommige winkels stond echter wel een rij voor de deur. Dit was onder andere het geval bij Zara, Foot Locker, JD en de Bijenkorf.

In de Utrechtse binnenstad gelden verschillende regels die ervoor moeten zorgen dat het niet te druk wordt. Zo zijn tientallen verkeersregelaars ingezet, geldt er in verschillende straten eenrichtingsverkeer, worden bezoekers gevraagd rechts te lopen en is er een voetgangersrotonde.