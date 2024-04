PFAS in sloot in Utrecht; zwemmen en water gebruiken voor moestuin wordt afgeraden   

In een sloot die achter de brandweerkazerne aan de Sartreweg in Utrecht loopt zijn PFAS-stoffen gevonden. Voor de zekerheid wordt nu afgeraden om in het water te zwemmen en ook is het advies om het slootwater niet te gebruiken voor de moestuin. De PFAS is hoogstwaarschijnlijk via blusschuim het water ingesijpeld.

PFAS zijn stoffen die slecht afbreken en schadelijk zijn voor het milieu. Het wordt in veel verschillende producten gebruikt waaronder anti-aanbakpannen, verf, cosmetica, waterafstotende kleding en in blusschuim.

De bodem van het terrein achter de brandweerkazerne, dat aan de sloot grenst, is als gevolg van blusoefeningen verontreinigd met PFAS. In januari van dit jaar werden de stoffen ook gevonden in het oppervlaktewater van de sloot. “We hebben de onderzoeksresultaten voorgelegd aan de GGD en advies gevraagd”, schrijft het college van B&W.

Onzekerheden

De GGD adviseert nu om niet in de sloot te zwemmen. “Dit wil niet zeggen dat zwemmen in de sloot daadwerkelijk leidt of heeft geleid tot een relevant gezondheidsrisico.” Ook wordt afgeraden om het slootwater te gebruiken voor de moestuin. “Er zijn te veel onzekerheden en kennishiaten om het gezondheidsrisico goed te kunnen inschatten. Daarom is het beter het zekere voor het onzekere te nemen.”

Inmiddels liggen er plannen om de bodem achter de brandweerkazerne in het najaar te saneren. De verwachting is dat er daarna geen PFAS meer de sloot instroomt. In het voorjaar van 2025 wordt het water opnieuw onderzocht om te kijken of te verontreiniging is afgenomen.

RIVM

Tot slot schrijft het college dat er op dit moment geen vastgestelde normen zijn voor PFAS in oppervlaktewater. “Uit recent RIVM onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse bevolking momenteel via voedsel en drinkwater meer PFAS binnenkrijgt dan de gezondheidskundige grenswaarde. Dit maakt dat in principe elke extra blootstelling onwenselijk is.”