Plan voor 37 huurwoningen op terrein voormalige Abels Drukkerij in de Strosteeg

Op het voormalige terrein van Abels Drukkerij in het centrum van Utrecht komen mogelijk 37 huurappartementen. In het gebied is ruimte voor nieuwe woningen, omdat parkeergarage Springweg op termijn gesloopt gaat worden.

De erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en Klépierre loopt in 2022 af. Klépierre zal parkeergarage Springweg, als de gemeenteraad het plan goedkeurt, na 2022 nog twee jaar exploiteren. De gemeente neemt vervolgens de exploitatie voor vier jaar over, waarna de garage in 2028 moet worden gesloopt.

Parkeervrij

Vanaf volgend voorjaar kunnen bewoners die hun vergunning voor parkeren op straat inleveren een abonnement in de garage afsluiten, tegen gemeentelijke tarieven. Na de sloop in 2028 kunnen bewoners met een garage-abonnement kiezen of ze willen overstappen naar parkeergarage Rijnkade of een van de andere garages onder Hoog Catharijne. De gemeente wil met deze regeling onder meer de Oudegracht parkeervrij maken.

Nu besloten is dat parkeergarage Springweg gesloopt wordt, is het volgens de gemeente tijd om na te denken over de toekomst van het gebied eromheen. Voor het gebied rondom de parkeergarage heeft de gemeente een visie opgesteld. Hierin staan de kaders die de gemeente heeft voor initiatieven in het gebied. Belanghebbenden kunnen tot 15 januari 2021 reageren op de die visie.

37 huurappartementen

Tot nu toe is er één concreet plan ingediend voor het gebied. Initiatiefnemer Ered BV heeft onlangs het voormalige terrein van Abels Drukkerij gekocht, ten zuiden van parkeergarage Springweg. De initiatiefnemer heeft een plan voor de bouw van 37 huurappartementen, waarvan twaalf sociale huurwoningen van Mitros.

De gemeente heeft een intentiedocument vastgesteld, waarmee ze zegt mee te werken aan het opstellen van het uitwerkingsplan. De gemeente publiceert het intentiedocument op 24 november op haar website.