Plannen herontwikkeling ‘Koffiekwartier’ gepresenteerd aan gemeenteraad

De omgeving rondom de Douwe Egberts-fabriek moet op de schop, vinden de ondernemers uit het nieuw gedoopte ‘Koffiekwartier’. Zij laten dit weten in een visiedocument dat aan de gemeenteraad is overhandigd, waarin ze ideeën presenteren waarmee ze het straatbeeld van het gebied willen verbeteren, en meer mogelijkheden om in de openbare ruimte te verblijven willen creëren.

Het ‘Koffiekwartier’, zoals de ondernemers het noemen, ligt tussen de Vleutenseweg, de Spinozaweg en de Keulsekade (Merwedekanaal). Naast de DE-fabriek zijn er horecagelegenheden, diverse bedrijven en woningen.

De stukken infrastructuur rondom het gebied zorgen er volgens het document voor een barrière, die de aansluiting op de rest van de stad hindert. Volgens het rapport is het straatbeeld er nu kil, staan er teveel hekken en er worden teveel auto’s op straat geparkeerd. Door hier verandering in te brengen hoopt men aan te kunnen sluiten op recreatielocaties De Nijverheid, de Werkspoorkathedraal, de Muntsluizen en Soia.

Plannen

De herontwikkeling van het gebied moet volgens de visie in drie stappen gebeuren. In eerste instantie moeten er vier plekken aangepakt worden. Het gaat om de Steenovenweg, de Vleutense Vaart, en de Keulsekade ter hoogte van de DE-fabriek en horecagelegenheid Blend. De ondernemers willen picknickbanken en ander straatmeubilair plaatsen. Ook moet er meer groen komen, om het aantrekkelijk te maken hier tijd door te brengen.

In de tweede fase, die in 2035 klaar moet zijn, moet de hele openbare ruimte worden heringericht. Meer groen, meer fietspaden en wandelpaden moeten leven in het gebied blazen. Ook willen ze er een brug of een pont over het Merwedekanaal, naar stadsstrand Soia. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een stadsdeel gerealiseerd te hebben waar gemengd wordt gewoond en gewerkt, en waarin dit verder ontwikkeld kan worden.

