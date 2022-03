Plannen voor Lombokplein weer een stap dichterbij; Utrechters kunnen hun mening laten horen

Het ontwerpbestemmingsplan Lombokplein ligt vanaf 18 maart ter inzage. Op en rondom het Westplein moet meer groen, meer water en meer ruimte voor voetgangers en fietsers komen. Wel blijken er problemen te zijn met de gelijkvloerse kruising bij Park Plaza Hotel die de gemeente voor ogen had. Provinciale veiligheidsadviseurs hebben die ‘sterk afgeraden’.

Het ontwerpbestemmingsplan geeft een duidelijk beeld van hoe de omgeving van het Westplein er straks uit moet gaan zien. Het Westplein en de Graadt van Roggenweg – vanaf de Koningbergerstraat – worden stadstraten met één rijbaan, waar auto’s 30 kilometer per uur mogen rijden.

In het gebied komen 350 tot 400 woningen, waarvan 45 procent sociale huur en studentenwoningen. De Leidse Rijn wordt doorgetrokken, zodat boten van de Munt naar Vredenburg kunnen varen. Verder moet het een stuk groener worden: er zijn plannen voor twee binnentuinen, groen langs de trambaan, op de stoepen langs de Graadt van Roggenweg en langs de oever van de Leidse Rijn.

Lombokpark

Naast die vergroening moet er ook nog een groot park in de buurt komen: het Lombokpark. Dat lijkt nu echter een heikel punt. De gemeente heeft in de plannen – die in afstemming met de provincie zijn gemaakt – een gelijkvloerse oversteek over de HOV-baan bij de Leidseveertunnel opgenomen. Die kruising moet ervoor zorgen dat het Park Plaza Hotel, De Stek en de woningen op het Smakkelaarspark bereikbaar blijven.

Met de provincie was afgesproken om de plannen voor de gelijkvloerse kruising nog verder uit te werken, zodat het een veilige kruising zou worden. Provinciale veiligheidsadviseurs raden nu echter sterk af om de kruising gelijkvloers te maken. Dat heeft te maken met de veiligheidsrisico’s en de exploitatiegevolgen als er een aanrijding met een tram of bus zou zijn.

Inspectie

Het college van B&W denkt op haar beurt dat de gelijkvloerse kruising wel veilig kan worden gemaakt, “zoals op vele andere plekken in de stad, zoals op het USP waar ook sprake is gelijkvloerse kruisingen met een combineerde bus- en trambaan”. Het college wil dan ook in gesprek met de onafhankelijke ‘Safety Board’, die uiteindelijk advies gaat uitbrengen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). “De kans dat de ILT geen positieve verklaring afgeeft voor de vergunningsverlening voor de gelijkvloerse oversteek door de provincie, blijft desondanks aanwezig.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

In dat geval moet er een ongelijkvloerse kruising met de HOV-baan worden aangelegd. “Een onwenselijk scenario”, vindt het college. “Om de HOV-baan ongelijkvloers te kunnen kruisen dient het bestemmingsverkeer door het Lombokpark en deels langs de oever van de te herstellen Leidse Rijn te rijden. Hierdoor blijft en onvoldoende kwaliteit over om nog van een park te kunnen spreken en het gaat ten koste van groen, verblijfs- en gebruikskwaliteit van het gebied en de recreatieve groene route langs de Leidse Rijn.”

In het ontwerpbestemmingsplan zijn wel al twee alternatieve – “weliswaar ongewenste” – routes uitgewerkt “om de voortgang van het project niet in gevaar te brengen en op een later moment eventueel onnodige extra procedures te voorkomen”. Bestemmingsverkeer zou in die scenario’s dus door het Lombokpark moeten rijden.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Reageren

Utrechters kunnen van 18 maart tot 28 april per brief, via een gesprek of digitaal reageren op de plannen voor het hele project. Op woensdag 30 maart is er een online bijeenkomst waar de plannen ook worden toegelicht. Verder worden er op 6, 8 en 10 april rondleidingen over het Lombokplein georganiseerd.

“Ik wil alle Utrechters uitnodigen om van zich te laten horen. Dit stukje Utrecht is voor iedereen. Een cliché, maar wel waar. Niet voor niets komt hier 45 procent sociale huur- en studentenwoningen. Een wijk waar elke portemonnee mag en kan wonen. Maar het is niet alleen voor de toekomstige bewoners, maar ook voor iedereen die hier straks in het park of aan het water wil zitten. Of naar het station fietst of loopt. We organiseren de rondwandelingen en bijeenkomst omdat we mensen willen betrekken bij de plannen van zo’n centraal stukje Utrecht. Dus gebruik je stem”, aldus wethouder Eelco Eerenberg.

