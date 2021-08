Plek voor ontmoeting Akwaglot in de singel in Utrecht ligt er vooral verlaten bij

Het bijzondere houten bouwwerk Akwaglot werd in juni onthuld in de singel in Utrecht en is een ‘plek voor ontmoeting en dialoog’. Tot op heden ligt het platform er echter verlaten bij. De afgelopen zes weken is er een ‘handjevol’ activiteiten geweest en voorlopig staat er nog maar 1 bijeenkomst op de agenda.

Het drijvende houten podium is een initiatief van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht en is gebouwd ter ere van het lustrum van beide instellingen. Op de website van Akwaglot, zoals het werk heet staat: “Op en rond het drijvende kunstwerk Akwaglot, in de Utrechtse singel gebeurt van alles vanaf juni 2021.”

Agenda

Theater, dans, zang, andere culturele activiteiten, discussies en lezingen zouden er moeten plaatsvinden op de ‘plek voor ontmoeting en dialoog’ zoals het bord bij het podium beschrijft. Voorlopig gebeurt er maar weinig. Sinds de opening eind juni, zes weken geleden, wordt het platform nauwelijks gebruikt. Een woordvoerder stelt dat er een handjevol bijeenkomsten is geweest. Wie de agenda van Akwaglot bekijkt ziet dat er voorlopig alleen op 23 augustus een borrel gepland staat.

Een van de betrokken medewerkers van de Universiteit Utrecht laat weten dat er inderdaad weinig gebeurt rondom het platform. Hij wijt het gebrek aan activiteiten aan de coronamaatregelen en vakantie. Wel zouden er ondertussen activiteiten georganiseerd worden, die later die jaar nog moeten plaatsvinden.