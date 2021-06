Bijzonder drijvend houten kunstwerk in de singel in Utrecht in aanbouw

Er wordt nog flink gebouwd maar het nieuwste kunstwerk van Utrecht krijgt steeds meer vorm. Het drijvende houten podium gaat gebruikt worden voor voorstellingen, presentaties, debatten en meer en zal de komende maanden in de singel liggen.

Onder toeziend oog van hoogleraar Mirko Noordegraaf en kunstenaars Vibeke Jensen en Santiago De Waele wordt er hard gewerkt aan Akwaglot. Het houten platform moet een plek ‘voor ontmoeting en dialoog worden’, vertelt Noordergraaf. Maandag is de onthulling van het kunstwerk.

Noordergraaf is werkzaam bij de Universiteit Utrecht en betrokken bij dit nieuwste project, een initiatief dat samenvalt met verschillende lustra van de betrokkenen. “Zo vieren de universiteit en het UMC Utrecht dat ze dit jaar 385 jaar bestaan. Ook werkt de gemeente Utrecht mee, en de stad viert natuurlijk volgend jaar haar 900ste verjaardag.” Ook is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangehaakt bij het project en dat viert volgend jaar ook dat 900 jaar geleden in Utrecht is gestart met het waterbeheer in de regio.

Hoewel Akwaglot een kunstwerk is wordt het ook juist een plek die gebruikt gaat worden. De verschillende betrokken instellingen willen met het platform een plek bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Noordergraaf: “Een plek waar we kunnen nadenken over de stad van de toekomst en hoe die gemaakt moet worden.” Op het podium is ook ruimte voor kunst, cultuur en filosofie. Noordergraaf: “Iedereen moet iets kunnen organiseren op het platform, daar is het juist voor bedoeld. Aanmelden kan via de website.”

Kunstenaars

Vibeke Jensen en Santiago De Waele werken samen onder de naam DE JENZ en zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. “We zijn aan het werk gegaan om een open platform te maken dat als een ontmoetingspunt moet voelen. Het uiteindelijke werk heeft een uitnodigende vorm dat van geen enkele kant hetzelfde eruitziet. De daken vouwen in elkaar zoals door dialoog mensen dichter tot elkaar komen.”

En hoe zit het eigenlijk met de naam Akwaglot? Daar hebben de kunstenaars ook uitgebreid over nagedacht. “Akwaglot combineert de uitspraak van aqua – water en zijn kwaliteiten van stroming en beweging, aanpassingsvermogen aan de omgeving en gevoeligheid; met –glot een Grieks woord voor tong dat verwijst naar ‘een tong hebben’, ‘spreken, schrijven of geschreven worden in een taal’. Het kunstwerk drijft, brengt vele tongen en manieren van spreken samen. Het is een universiteit zonder muren – open voor de hele gemeenschap.”

De komende dagen wordt er nog gewerkt aan het drijvende kunstwerk. Maandag is de officiële opening. Tot december ligt het platform in de singel en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Na december gaat het kunstwerk op reis naar andere plekken waarna Akwaglot over een paar jaar aankomt in de Botanische Tuinen.