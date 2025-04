Politici steunen burgemeester Dijksma na reactie op supportersverenigingen FC Utrecht

Burgemeester Dijksma krijgt van verschillende politici uit het land complimenten over haar brief aan de supportersverenigingen van FC Utrecht. Ook de manier waarop ze haar brief heeft opgesteld, kan rekenen op positieve reacties. “Na alles wat er in het afgelopen jaar gebeurd is, kon ik niet anders meer”, schrijft Dijksma in een bericht op LinkedIn.

De onenigheid tussen burgemeester Sharon Dijksma en de supportersverenigingen van FC Utrecht startte nadat die laatstgenoemde partijen lieten weten voorlopig ‘klaar’ te zijn met de burgemeester.

Tegenreactie

Sindsdien is de geest uit de fles, en burgemeester Dijksma kwam met een tegenreactie, ‘na een nacht slapen’. Daarin liet ze weten ‘nogal verbaasd’ te zijn dat de supportersgroepen niet meer met haar in gesprek willen.

Ook wees de burgemeester erop dat ze met ‘intimidatie en dreiging met geweld’ te maken heeft gehad omdat ze de ‘excessen in het voetbal’ heeft willen aanpakken. Zo zouden voetbalfans in het zwart gekleed in haar straat hebben staan posten; ‘Loerend op een kans om mij ook persoonlijk te grazen te nemen.’

Positieve reacties

Verschillende politici hebben sindsdien gereageerd op de brief van burgemeester Dijksma. “Wat een ontzettend goede brief”, reageert VVD-politicus en voormalig staatssecretaris Eric van der Burg. “En volledige steun aan jou als burgemeester.”

Klaas Sloots, burgemeester van Stadskanaal, zegt de reactie van Dijksma ‘ongelofelijk goed’ te vinden. “Een burgemeester die duidelijk zegt waar het op staat, een grens trekt en toch de deur open houdt.”

Meer lokaal reageert voormalig wethouder Lot van Hooijdonk ook ondersteunend op het bericht van Dijksma.

Kritiek

Niet iedereen reageert daarentegen positief. Zo zegt iemand anders de ‘strijd’ tussen burgemeester Dijksma en de supportersverenigingen ‘onnodig’ te vinden.

“Jullie verdienen beiden geen schoonheidsprijs en maken beiden fouten, maar jij bent zogenaamd burgemeester van ‘alle Utrechters, dus los het op en niet op LinkedIn.”