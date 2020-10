Politie arresteert bestuurder driewieler na achtervolging door Utrecht

Na een achtervolging door de Utrechtse wijken Zuilen en Ondiep heeft de politie afgelopen nacht de bestuurder van een driewielig motorvoertuig opgepakt.

De achtervolging vond plaats in de Geuzenwijk en Fruitbuurt. De bestuurder viel op door zijn rijgedrag. Toen de politie hem aan de kant wilde zetten ging hij ervandoor.

Uiteindelijk lukte het om de bestuurder klem te rijden. Na een controle bleek de wegpiraat niet in het bezit van het juiste rijbewijs. De bestuurder is aangehouden. Het rijbewijs en het motorvoertuig zijn in beslaggenomen.

De politie zegt dat een B-rijbewijs voldoende is om op een driewielig motorvoertuig te rijden, mits deze voor 09-01-2013 is behaald.