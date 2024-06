Politie arresteert verdachte voor bekladden pand van Universiteit Utrecht

De politie heeft dinsdagavond een persoon opgepakt die tijdens het bekladden van een pand van de Universiteit Utrecht op heterdaad werd betrapt. Deze verdachte zit momenteel nog vast.

Dinsdag gingen pro-Palestijnse activisten opnieuw de straat op. Zij willen dat de Universiteit Utrecht de banden verbreekt met Israëlische instellingen. Op de Drift in de binnenstad werden meerdere universiteitsgebouwen beklad met leuzen als ‘UU funds Gaza genocide’ en ‘Shame on UU’.

Vanwege deze vorm van vandalisme is een persoon opgepakt. “Op 25 juni is rond 18.40 uur een persoon tijdens een demonstratie op de Drift in Utrecht op heterdaad betrapt voor bekladden van een universiteitspand. De persoon vluchtte te voet, negeerde bevel om te stoppen en werd daarna aangehouden”, schrijft de politie op X.

De universiteit liet ook al weten aangifte te hebben gedaan van de bekladdingen. “Binnen de Universiteit Utrecht is er ruimte voor verschillende perspectieven en gevoelens over de situatie in Gaza en Israël. […] Het bezetten en/of bekladden van een pand om je punt te maken overschrijdt echter een norm. De UU zal daarom van alle bekladdingen van deze week aangifte doen.”