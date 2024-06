Universiteit Utrecht moest panden sluiten in binnenstad vanwege pro-Palestijnse activisten: ‘Ingrijpende maatregel’

Uit vrees voor een nieuwe bezetting van pro-Palestijnse demonstranten heeft de Universiteit Utrecht dinsdag meerdere panden in de binnenstad gesloten. Hierdoor moesten studenten noodgedwongen de bibliotheek verlaten en ook kon een deel van het onderwijs niet doorgaan. “Dat we zo’n ingrijpende maatregel hebben moeten nemen en dan ook nog in de tentamenperiode, vinden we heel vervelend.”

Pro-Palestijnse actievoerders gingen dinsdag weer de straat op om de universiteit te bewegen de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Zij verzamelden op het Jaarbeursplein en vanaf daar zouden de demonstranten naar het Academiegebouw op het Domplein lopen. Het werkelijke plan was echter anders.

In plaats van het Domplein liepen de activisten naar de Drift. Toen de Universiteit Utrecht hier hoogte van kreeg werd besloten meerdere panden te sluiten, om te voorkomen dat er weer een bezetting zou plaatsvinden.

Tentamens

Hierdoor kon een deel van het onderwijs en andere activiteiten niet doorgaan, en ook moesten studenten die aan het leren waren voor tentamens de bibliotheek verlaten. Margot van der Starre van de universiteit spreekt van een ‘ingrijpende maatregel’. “We begrijpen dat zo’n besluit impact heeft op studenten en medewerkers.”

Tekst loopt door onder afbeelding

De demonstranten zijn uiteindelijk niet binnengekomen, maar buiten hebben ze wel hun sporen nagelaten. Zo zijn meerdere panden aan de Drift beklad met leuzen als ‘UU funds Gaza genocide’ en ‘Shame on UU’. De universiteit heeft besloten hier aangifte van te doen én ook van een bekladding van het Bestuursgebouw op het Utrecht Science Park eerder deze week.

De norm

“Binnen de Universiteit Utrecht is er ruimte voor verschillende perspectieven en gevoelens over de situatie in Gaza en Israël. We begrijpen dat studenten en medewerkers protesteren om uiting te geven aan hun betrokkenheid bij en onvrede over dit onderwerp. Het bezetten en/of bekladden van een pand om je punt te maken overschrijdt echter een norm. De UU zal daarom van alle bekladdingen van deze week aangifte doen.”

Woensdagochtend werden de panden aan de alweer Drift schoongemaakt. Ook gaan alle gebouwen van de Universiteit Utrecht in de binnenstad, waaronder de bibliotheek, vandaag weer open.

Update: inmiddels heeft de politie een verdachte gearresteerd voor het bekladden van universiteitsgebouwen.