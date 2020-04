Politie deelt voor duizenden euro’s aan boetes uit aan studenten IBB

De politie heeft 17 boetes uitgedeeld van 390 euro per stuk aan studenten die wonen aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht. De studenten zouden de noodverordening die van kracht is vanwege het coronavirus hebben overtreden.



Het is niet voor het eerst dat de studenten die in het IBB-complex wonen te maken krijgen met de coronaregels. De studenten wonen daar in grote groepen samen, ze delen daarbij keuken, woonkamer en badkamers. Toch geldt voor de bewoners niet de uitzondering dat ze buitenshuis geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. Deze uitzondering is er wel voor samenwonenden gezinsleden.

Studenten, belangenbehartigers en politieke partijen kaartten dit dilemma al eerder aan omdat de bewoners van het IBB regelmatig werden aangesproken op het overtreden van de regels, terwijl de studenten dachten niks fout te doen. Studentenhuizen worden echter niet als huishouden gezien, benadrukte de gemeente.

Afgelopen Koningsdag was het raak. Agenten hebben in totaal 17 boetes uitgedeeld, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. De bekeuringen voor het overtreden van de noodverordening hebben een hoogte van 390 euro.