Politie grijpt in tijdens opstootje tussen verschillende groepen demonstranten in Utrecht

Tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen woensdagavond werd het korte tijd onrustig toen een groep tegendemonstranten opdook. Bij tussenkomst van de politie keerde de rust terug.

“Bij een aangekondigde demonstratie in Utrecht zorgde de aanwezigheid van tegendemonstranten voor een confrontatie”, meldde de politie via Twitter. De aangekondigde demonstratie betrof een fakkeloptocht waarmee mensen hun onvrede over de coronamaatregelen wilden laten blijken. De tegendemonstranten wilden hun ongenoegen uiten over het vermeende extreemrechtse karakter van sommige demonstranten.

De Maliebaan. Juist op de Maliebaan, waar de NSB zijn parades hield met vlaggen en fakkels nu weer gaan paraderen.

Het tekent de grote afstand tussen groepen in onze samenleving. In gesprek proberen te blijven, het is zó lastig, maar zó belangrijk. https://t.co/a9bpCHaiU9 — Jan Wijmenga (@jwijmenga) January 13, 2022

De fakkeloptocht trok door de stad toen in de buurt van het Janskerkhof de vlam in de pan sloeg. Op video’s die op sociale media zijn gedeeld, is te zien dat dat gebeurde op het moment dat tegendemonstranten opduiken.

Tekst loopt door onder het bericht

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Oscar Brak (@oscarbrakfotografie)

Politieagenten moesten tussenbeide komen. Agenten wisten de groepen van elkaar te scheiden en rond 20.30 uur meldde de politie via Twitter dat zowel de tegendemonstranten als de demonstranten huiswaarts waren gekeerd.

Volgens de politie zijn er naar aanleiding van de confrontatie geen personen aangehouden.