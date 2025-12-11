Politie Utrecht raadt aan Waterlinieweg te mijden vanwege wedstrijd FC Utrecht

De politie raadt Utrechters aan om de Waterlinieweg te mijden in verband met de FC Utrecht-wedstrijd. Donderdagavond speelt FC Utrecht tegen Nottingham Forest thuis in de Galgenwaard. De politie vermoedt dat er daardoor aan het eind van de middag veel verkeersdrukte bij de Waterlinieweg en rondom het stadion gaat zijn.

Voor een vlotte doorstroom van supportersbussen voor de wedstrijd wordt de Waterlinieweg op donderdag 11 december rond 16.30 uur en 18.15 uur een aantal keer voor korte tijd afgesloten voor overig verkeer. De politie adviseert reizigers om deze weg rond dit tijdstip te mijden.

Veiligheidsrisicogebied en forse politie-inzet

Vanwege een ernstige vrees voor wanordelijkheden en strafbare feiten heeft burgemeester Dijksma woensdag besloten een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Deze geldt van woensdag 10 december 17.00 uur tot en met donderdag 12 december 24.00 uur.

Naast het veiligheidsrisicogebied zal er ook voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd veel politie paraat staan. Naar verwachting zullen er zo’n 2700 Nottingham Forest-supporters afreizen naar Utrecht, wat een flink hoger aantal is in vergelijking met eerdere thuiswedstrijden. “Er wordt ingezet op het aanhouden van eventuele relschoppers”, aldus Dijksma.

Politiechef Johan van Hartskamp hoopt op een veilig verloop van de openbare orde rond de komende Europese voetbalwedstrijd. “Ook ditmaal leveren we hiertoe een forse inzet met honderden collega’s”, aldus de politiechef. “Onze inzet is gericht op het bijdragen aan de veiligheid voor de mensen in de stad, het voorkomen van confrontaties tussen de relschoppers onder de supporters van beide clubs, waarbij we van hen verwachten dat ze zich normaal gedragen.”