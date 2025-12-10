Binnenstad en omgeving Galgenwaard vandaag veiligheidsrisicogebied vanwege wedstrijd FC Utrecht: ‘Ernstige vrees voor wanordelijkheden en strafbare feiten’

Burgemeester Sharon Dijksma heeft de binnenstad en de omgeving van de Galgenwaard vanaf woensdagmiddag 17.00 uur tot en met donderdag 11 december 24.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er worden aanzienlijk meer bezoekers verwacht dan bij eerdere Europese thuiswedstrijden. Daarnaast zijn er signalen binnengekomen dat de wedstrijd mogelijk gepaard zal kunnen gaan met wanordelijkheden en strafbare feiten.

Naar verwachting zullen er zo’n 2700 Nottingham Forest-supporters afreizen naar Utrecht, wat een aanzienlijk hoger aantal is in vergelijking met eerdere Europese thuiswedstrijden. Volgens Dijksma heeft het merendeel van deze supporters geen kaart voor de wedstrijd en zal de wedstrijd in de binnenstad willen bekijken; op het Fan Meeting Point op het Janskerkhof of in een horecagelegenheid. Dijksma laat daarnaast weten dat er ook circa 45 risicosupporters mee zullen reizen in de groep Nottingham Forest-supporters.

Vanuit de politie is er concrete informatie ontvangen dat er wanordelijkheden plaats kunnen vinden. Zo is er informatie dat de eerder genoemde groep relschoppers de dag van de wedstrijd en de avond voorafgaand aanwezig is in de stad en een confrontatie met de supporters van Nottingham Forest en de politie niet schuwt. “Dit geeft mij een ernstige vrees voor wanordelijkheden en strafbare feiten voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd FC Utrecht – Nottingham Forest”, aldus burgemeester Dijksma.

Veiligheidsrisicogebied en forse politie-inzet

Vanwege deze signalen is daarom besloten een deel van de stad, waaronder de binnenstad en de omgeving van het stadion Galgenwaard, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. De politie kan in het aangewezen gebied preventief fouilleren. Volgens Dijksma is het veiligheidsrisico noodzakelijk “om het risico op meevoeren – en tegen personen gebruiken – van zwaar, illegaal vuurwerk en (slag)wapens aanmerkelijk in te perken en grootschalige vechtpartijen te voorkomen”.

Naast het veiligheidsrisicogebied zal er ook voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd veel politie paraat staan. “Er wordt ingezet op het aanhouden van eventuele relschoppers”, aldus Dijksma. Daarnaast laat Dijksma weten dat voorafgaand aan de vorige Europese thuiswedstrijd vier personen, die betrokken waren bij de ongeregeldheden rondom Olympique Lyon, een gebiedsverbod voor de omgeving van het stadion opgelegd hebben gekregen. Daarbij hoort een meldplicht, zodat zij niet aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd.

Het veiligheidsrisicogebied geldt voor onderstaande locaties van woensdag 10 december 17.00 uur tot donderdag 11 december 24.00 uur.

Geen ander alternatief

Dijksma heeft samen met de driehoek gekeken naar andere mogelijke alternatieven. “Er is geen andere, minder ingrijpende maatregel voorhanden met hetzelfde effect”, aldus Dijksma. Ze laat weten ervan bewust te zijn dat er voor de derde keer in korte tijd een veiligheidsrisicogebied wordt ingesteld. Toch ziet Dijksma, vanwege onder meer de bereidheid van het inzetten van geweld en wapens, geen andere mogelijkheid dan het treffen van deze maatregel.