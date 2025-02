Politie zoekt getuigen van ongeval in Utrecht waarbij 22-jarige fietser gewond raakt  

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval in de Utrechtse wijk Overvecht. Op zaterdag 8 februari werd een 22-jarige vrouw door een taxichauffeur aangereden terwijl ze op haar fiets reed.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur op de Theemsdreef. De fietser kwam op de grond terecht en liep daarbij een hoofdwond op. De taxichauffeur is gehoord door de politie en uit de alcoholtest bleek ook dat hij niet had gedronken.

Desalniettemin wil de politie mensen spreken die het ongeval hebben zien gebeuren. “De recherche komt dus graag in contact met personen die iets hebben gezien of in bezit zijn van camerabeelden.”

Na het incident werd een zogenoemde WOK-status afgegeven voor de taxi. Dit betekent dat het voertuig opnieuw moet worden gekeurd door de RDW.