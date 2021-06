Politie zoekt vermist persoon bij Noordersluis: ‘Sterk vermoeden dat hij in het water wordt gevonden’

De politie is momenteel op zoek naar een vermist persoon bij de Noordersluis in Utrecht. Er zou een sterk vermoeden zijn dat hij in het water kan worden gevonden. De politie zegt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een misdrijf.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er ook al op andere plekken is gezocht, maar dat daar niks is gevonden. Er is op dit moment een zogenoemde sonarboot van de landelijke eenheid onderweg naar Utrecht.

Om stroming te verminderen is de Noordersluis tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal afgesloten. Nu wordt volgens de woordvoerder alleen nog in de sluis zelf gezocht.

Hoelang de Noordersluis nog afgesloten blijft, is niet bekend.