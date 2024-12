Populair televisieprogramma Bureau met Ewout Genemans komt naar Utrecht

Het populaire televisieprogramma Bureau met Ewout Genemans komt naar Utrecht. In het programma van RTL volgt de presentator het werk van de politie in een stad in Nederland.

Het programma dat ook te zien is op Videoland begon in 2019 in Amsterdam. Sindsdien zijn er tal van steden aan de beurt geweest.

Er waren al signalen dat het nieuwe seizoen in Utrecht opgenomen zou gaan worden, en nu bevestigt ook de presentator Ewout Genemans dit. Op Instagram schrijft hij: “Bureau Utrecht! Volgend seizoen zal ik meelopen met de agenten van de politie in Utrecht.” De opnames zullen in de loop van volgend jaar starten.