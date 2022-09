Porsche uitgebrand in Utrechtse wijk Kanaleneiland; mogelijk auto van Ajax-voetballer Mo Ihattaren

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland is in de nacht van maandag op dinsdag een Porsche Panamera uitgebrand. Volgens dagblad De Telegraaf gaat het om het voertuig van Ajax-voetballer Mohamed Ihattaren.