Primeur voor Utrecht: installatie om grondstof uit doorgespoeld wc-papier te halen

Een nieuwe primeur voor Utrecht: bij de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn is de eerste installatie van Nederland geopend waarmee een waardevolle grondstof uit al het doorgespoelde wc-papier gehaald kan worden. Deze installatie moet bij alle nieuwbouwprojecten van rioolwaterzuiveringen gebruikt gaat worden.

Ieder jaar spoelen Nederlanders ongeveer 180.000 ton wc papier door het toilet. Dat papier bevat een waardevolle grondstof: cellulose. Met de nieuwe installatie kan die grondstof uit het doorgespoelde papier gehaald worden.

Dit zorgt voor co2-reductie, er wordt energie bespaard, er zijn minder verstoppingen en het project is ook nog rendabel. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil daarom zulke installaties veel vaker gaan inzetten.

Hergebruik

De grondstof, cellulose, wordt verbeterd en op de markt gebracht als Recell. Dit kan weer gebruikt worden in de weg- en waterbouw, (bio)chemicaliën en biobased-bouwmaterialen zoals gevelbeplating en verkeershekken. KWS, een belangrijk bedrijf in de wegenbouw, heeft al toegezegd de cellulose te willen gebruiken bij het maken van asfalt.

Het waterschap gaat ook onderzoeken of het mogelijk is van de cellulose oeverbeschoeiingen te maken. Hoogheemraad Nanda van Zoelen: “Als dat lukt worden we afnemer en gebruiker van onze eigen grondstoffen. Circulair in meerdere opzichten.”