Prinses Máxima Centrum in Utrecht gaat samenwerken met Grieks kinderoncologiecentrum

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht gaat samenwerken met het Griekse Elpida Pediatric Oncology Unit van het Aghia Sofia kinderziekenhuis in Athene. Met de samenwerking hopen de ziekenhuizen snel betere behandelmogelijkheden voor kinderen met kanker te ontwikkelen.

In het Prinses Máxima Centrum worden alle Nederlandse kinderen met kanker behandeld en er wordt onderzoek gedaan om behandelingen te verbeteren. De samenwerking met het Griekse ziekenhuis heeft als doel dat kinderen met kanker in heel Europa kunnen profiteren van moderne therapieën en diagnostiek. Onderwerpen van onderzoek zijn de kenmerken van kanker bij kinderen, nieuwe behandeling en effecten van een behandeling.

Rob Pieters, medisch directeur en oprichter van het Prinses Máxima Centrum, noemt de samenwerking ‘een fantastische mogelijkheid om de moleculaire diagnostiek en het opzetten van klinische trials in Athene een boost te geven’. “Daarnaast weerspiegelt dit project dat het Máxima ook voor patiënten buiten Nederland het verschil kan maken.”

De ondertekening van de samenwerking gebeurde tijdens een bezoek aan het ziekenhuis in Athene. Daarbij waren ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig, die voor een staatsbezoek in Griekenland zijn. Verder werd in het ziekenhuis het stamcellaboratorium bezocht en waren er gesprekken met voormalig patiënten.