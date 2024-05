Politie grijpt in bij pro-Palestijnse betoging in Utrecht

De politie heeft ingegrepen bij de pro-Palestijnse betoging op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Even daarvoor riep voorzitter van College van Bestuur van de UU, Anton Pijpers, de demonstranten op te vertrekken. De politie heeft pepperspray ingezet tegen betogers.

Pro-Palestijnse demonstranten verzamelden zich dinsdagmiddag op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. De actie begon rond 17.00 uur. Er werden barricades opgeworpen bij de ingangen van het terrein. De demonstranten willen dat de universiteit banden met Israël verbreekt.

De demonstranten hadden tenten en eten meegenomen. De ingang van de Universiteitsbibliotheek aan de Wittevrouwenstraat is geblokkeerd met banken en bouwmaterialen. Ook zijingangen zijn gebarricadeerd.

Er waren in de loop van de avond enkele honderden mensen. Toen duidelijk werd dat de politie ging ingrijpen ging een groot gedeelte weg. Rond 23.00 betrad de politie het terrein, toen waren er nog enkele tientallen mensen aanwezig. Op de Wittevrouwenstraat en Voorstraat staan veel sympathisanten.

Mahmut Sungur van de Utrechtse fractie van DENK, die ook bij het protest was komen kijken, heeft laten weten schriftelijke vragen te stellen over de banden tussen de universiteit en Israël.

Maandag werd er ook tentenkamp opgebouwd bij de Universiteit van Amsterdam. Daar kwam de Mobiele Eenheid in actie om het protest te beëindigen. De afgelopen maanden zijn er veelvuldig demonstraties in Nederland vanwege de situatie in Gaza.