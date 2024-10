Pro-Palestijnse demonstranten blokkeren ingangen Bestuursgebouw UU; medewerkers kunnen niet naar binnen

Pro-Palestijnse demonstranten hebben maandagochtend vroeg de verschillende in- en uitgangen van het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht geblokkeerd. In Nederland zijn vandaag meerdere protesten aangekondigd. Vandaag precies een jaar geleden pleegde Hamas een grootschalige aanslag in Israël.

Medewerkers die normaliter in het Bestuursgebouw werken konden daar niet naar binnen. Beveiligers waren aanwezig om mensen op vervangende werkruimte te wijzen. De blokkade werd rond 13:00 uur opgeheven.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De demonstranten die het Bestuursgebouw blokkeerden riepen studenten en medewerkers via flyers op om morgen, dinsdag 11.00 uur, de lessen te verlaten voor een tweede demonstratie. Verder willen de actievoerders dat de Universiteit Utrecht transparanter is over de samenwerkingen en moeten samenwerkingen die de rechten van Palestijnen benadelen gestopt worden.

Een woordvoerder liet weten dat de actievoerders menen dat het bestuur van de UU te weinig heeft geluisterd naar de eisen van de demonstranten. De UU zou een steviger standpunt moeten innemen, ook nu het geweld verder escaleert in het Midden-Oosten.

Vanavond om 18.00 uur staat er ook een protest gepland op station Utrecht Centraal.