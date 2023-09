Problemen rond Galaxy Tower in Utrecht stapelen zich op; opdrachtgever in financieel zwaar weer

Het volgende hoofdstuk dient zich aan in het problematische verhaal van de Galaxy Tower, bij het Jaarbeursplein in Utrecht. De 90 meter hoge toren moest een heuse eyecatcher worden. De bouw begon in 2018 en zou in 2021 afgerond zijn. Maar de opdrachtgever en aannemer kregen ruzie over geld. Dat is nu zo geëscaleerd dat de opdrachtgever in financiële problemen is gekomen en probeert een faillissement te voorkomen.

We schreven al bijna twintig verhalen over de Galaxy Tower nabij het Jaarbeursplein en voorlopig lijkt daar geen einde aan te komen. De grote vraag is tegenwoordig; komt het bouwwerk ooit wel af? In de toren moeten ruim 300 woningen en een Amrâth-hotel met zo’n 250 kamers komen. De bouwplaats is echter ontmanteld en het schiet allemaal niet meer op.

De bouw van de Galaxy Tower begon in de eerste helft van 2018. De Lelie Vastgoed (DLV), een dochterbedrijf van Amrâth, is de opdrachtgever. Ballast Nedam is de bouwkundig aannemer. Deze twee partijen hebben het met elkaar aan de stok. Dit is zo geëscaleerd dat Ballast Nedam het werk heeft neergelegd, haar retentierecht uitoefent en de bouwplaats ontmantelde.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Tientallen miljoenen

De aanleiding voor het geschil is kort gezegd geld. Er zijn flinke vertragingen ontstaan in de werkzaamheden, de partijen kunnen het er niet over eens worden wie daar financieel voor verantwoordelijk is. Er zijn tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid.

De afgelopen jaren stonden de partijen meerdere malen tegenover elkaar in de rechtbank, onder meer over het retentierecht dat Ballast Nedam uitoefent. Dit betekent dat Ballast Nedam de bouwplaats niet vrijgeeft aan opdrachtgever De Lelie Vastgoed, totdat het geschil is opgelost. De rechter besloot dat Ballast Nedam het recht heeft om dit te doen.

Over het grote vraagstuk, wie er verantwoordelijk is voor welke kosten, loopt nog een zogeheten bodemprocedure bij de rechtbank. Daar is dus nog geen uitsluitsel over.

Financiële problemen opdrachtgever

In september werd er een nieuwe uitspraak van de rechtbank in Utrecht gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het geschil zo lang duurt dat de schulden van De Lelie Vastgoed te hoog worden. Als er niet snel iets gebeurt, dreigt er insolventie, wat weer uit kan monden in een faillissement. Uit het document blijkt dat de totale schuldenlast van het bedrijf nu bijna 70 miljoen euro is.

Er loopt daarom nu een WHOA-procedure. De rechtbank heeft bepaald dat er een onafhankelijk deskundige komt die de impasse moet doorbreken en gaat helpen met het zoeken naar een oplossing voor de schuldenlast van De Lelie Vastgoed. Als die oplossing er niet komt voorziet het vastgoedbedrijf dat ze ophoudt te bestaan.