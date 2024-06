Protest tegen vierde aanvliegroute onder Bollendak in Utrecht: ‘Geen snelweg boven ons hoofd’

Onder de noemer ‘Geen snelweg boven ons hoofd’ werd zaterdagochtend onder het Bollendak in Utrecht gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een vierde aanvliegroute op Schiphol. Meerdere sprekers, waaronder de Tweede Kamerleden, Olger van Dijk (NSC) en Ines Kostić (PvdD) spraken de menigte toe.

Vliegverkeer dat landt op Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken in Nederland, maar als het aan het het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt komt daar een vierde bij. Deze route loopt over de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland.

Het plan zorgt voor onrust en onbegrip onder bewoners, natuurorganisaties, bestuurders en andere betrokkenen. “De dalende vliegtuigen zullen een extra geluidsbelasting geven met als gevolg veel hinder en gezondheidsschade. […] Met de vierde aanvliegroute komt er een grote groep gehinderden bij, ook kinderen. Geluidsoverlast leidt tot stress, hart- en vaatziekten, slaapstoornissen en concentratieverlies. Daarnaast is er uitstoot van ultrafijnstof, stikstof en kankerverwekkende stoffen”, meent burgerinitiatief Stop4deroute die het protest van zaterdag heeft georganiseerd.

Draagvlak

Onder het Bollendak kwamen een paar honderd mensen samen. “Om duidelijk te maken dat er geen draagvlak is voor de vierde aanvliegroute.” Want, zo stelt het burgerinitiatief, wie nu stil is krijgt straks herrie.

